La nadadora Sjöström espera dar "un inmenso paso adelante" con un nuevo oro

Vigente campeona olímpica de los 100 metros mariposa y poseedora del prestigioso récord del mundo de los 100 metros libres, la nadadora sueca Sarah Sjöström estima en una entrevista con la AFP que una medalla de oro "sería un inmenso paso hacia adelante" pero difícil de lograr, cinco meses después de la fractura de un codo que aún pone en duda su participación en su especialidad.

Pregunta: En febrero se ha sometido a una operación del codo derecho tras caerse durante un paseo por Estocolmo. ¿Aún siente hoy dolores de esa lesión?

R: "No, no tengo grandes problemas, continúo recuperándome de la lesión y trabajo para volver a encontrar fuerza, flexibilidad y coordinación de mi brazo. Es una lesión que toma mucho tiempo recuperar, pero he hecho un buen trabajo hasta ahora para llegar hasta donde estoy".

P: ¿Cuál es su espíritu tras el accidente que potencialmente ha cambiado mucho las cosas para usted?

R: "Primero, aprecio realmente el hecho de haber progresado en los entrenamientos mucho más de lo que imaginaba. Antes, tomaba como algo natural los progresos en los entrenamientos y en mi vida cotidiana. Ahora, celebro realmente cada pequeño paso que doy con esta lesión, para reconstruirme".

P: ¿Cuáles son sus ambiciones en los Juegos?

R: "Mi objetivo principal esta temporada es dar un paso por vez y continuar progresando, sentirme más fuerte y rápida cada semana. Es lo que estoy haciendo hasta el presente y quiero continuar así. No sé a qué velocidad podría nadar más rápido que en Roma (en el trofeo Sette Colli en junio pasado), pero sé que debo nadar mucho más rápido si quiero estar a la altura de competir por las medallas. Si puedo ganar un segundo en los 100m libres y algunas décimas de segundo en los 50m libres, sería genial y veremos dónde terminaré en la clasificación".

P: ¿Tiene como objetivo un podio?

R: "No, jamás, pero incluso sin esta lesión, no diría que apunto al oro o alguna otra cosa. Jamás lo hice, no es mi objetivo principal. Solamente quiero seguir progresando como he hecho hasta ahora y sería un inmenso paso hacia adelante subirme al escalón más alto del podio. Veremos hasta dónde llego, pero no puedo decir si será una medalla o no. Sí espero acceder a algunas finales".

P: ¿Cómo se siente antes de esta cita distorsionada por la pandemia del Covid-19?

R: "Me siento bien, son mis cuartos Juegos Olímpicos, por lo que me resulta apasionante. Seguramente son los más especiales en cierta forma debido a la pandemia, muchas competiciones se han postergado y todas las instalaciones de entrenamiento se cerraron durante muchos meses para muchos deportistas como nosotros. La preparación para los Juegos ha sido especial esta vez, y será interesante ver los resultados. También lo será competir sin público. Voy a extrañar a los aficionados que nos miraban de forma presencial. Es una de las cosas más bonitas del deporte, sentir el ambiente del público, aunque desafortunadamente no lo vamos a tener en esta ocasión".

P: ¿Cómo se ha entrenado durante la pandemia?

R: "El cambio principal ha sido mi entrenamiento, que ahora es ciento por ciento en Estocolmo, en lugar cambiar entre Estocolmo y Turquía con otros nadadores internacionales como Florent Manaudou, Pernille Blume y Chad le Clos (...). Por el resto, las sesiones de natación son similares".

