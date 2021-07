La brasileña Luísa Sonza combate el sexismo con su música y critica a Bolsonaro

Fotografía cedida por Felipe Grafias de la cantante, compositora y actriz brasileña Luísa Sonza mientras posa en la Ciudad de México (México). EFE/Felipe Grafias

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- Con una dura crítica al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la cantante Luísa Sonza presentó este miércoles su álbum "Doce 22", un material que recoge todas sus fortalezas y vulnerabilidades, con las que busca combatir el sexismo.

"Todo en Brasil es un caos, nuestro presidente es una mierda, es lo peor que le ha pasado a nuestro país y no está haciendo nada por nosotros (en cuanto a la pandemia). Estamos rogando por ayuda, ni siquiera usa mascarilla", dijo la cantante en una conferencia de prensa virtual con medios internacionales.

Sonza vivió el 2020 no solo envuelta en los problemas que trajo la pandemia. Mientras conseguía todas las metas que siempre había soñado, parte de su vida se desmoronaba entre críticas, insultos e incluso amenazas de muerte a raíz de una ruptura amorosa.

"('Doce 22') es un álbum sobre mi vida, tiene muchas referencias a lo que viví el año pasado porque mi vida fue un caos. Terminé con mi esposo y comencé a salir con otra persona y la prensa empezó a inventar cosas como que había engañado a mi esposo", expresó.

El impacto que tuvo la joven, de 22 años entonces, la motivó a escribir su segundo disco con el que se aleja por completo de su primer trabajo musical.

En este explora sus fortalezas, la visión que tiene para su futuro, pero también habla de las debilidades y los dolores que la han convertido en lo que es ahora.

Su disco comienza con "Intere$$eira", una dura canción en la que expone de forma crítica lo difícil que ha sido ser una mujer valiente en un mundo machista que aplasta a las mujeres por su inteligencia y talento.

"(Inspirar a otras mujeres) es la meta del álbum, incluso para mí misma. Las primeras tres palabras del álbum son muy fuertes (puta, vagabunda e interesada), son palabras que mujeres fuertes escuchan y es muy importante empoderar estas palabras para nosotras", contestó a Efe.

Estas palabras fueron las mismas que Sonza ha recibido a lo largo de su carrera y que la lastimaron por mucho tiempo.

El disco pop y electrónico fue producido y escrito por Sonza y la joven también fungió como directora de los videos que se han desprendido de este. Adelantó que aún faltan unos cuantos por ver.

Pabllo Vittar, Anitta, Ludmilla y Lulu Santos son algunos de los artistas que forman parte del disco de la brasileña y en puerta está la colaboración con la cantante puertorriqueña Mariah Angeliq.

Su disco forma parte de la escena actual brasileña y sobre eso la cantante está convencida que de la misma manera en la que ahora la música en español está llegando a todo el mundo, la de su país tendrá su turno.

"Es muy contagiosa, fuerte y tiene su sonido particular, estoy segura de que la música brasileña pronto estará alrededor del mundo como la mejor música", respondió a Efe.

Sobre los sueños que persigue en la actualidad, la cantante asegura: "Quiero ser una de las mejores cantantes en el mundo".