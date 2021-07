Justicia austriaca condena a Facebook en caso de acceso a datos

La justicia austríaca condenó a Facebook por haber informado solo de manera parcial a uno de sus usuarios sobre sus datos personales recolectados sin que lo supiese, indicó este martes la oenegé NOYB en un comunicado.

Contactada por AFP, la red social no hizo comentarios sobre este fallo.

La Corte Suprema austriaca estimó que Max Schrems, un militante muy conocido a favor de la protección de datos, no obtuvo de parte del gigante digital "todos los datos en bruto e informaciones cruciales, como la base jurídica por la cual fueron tratados sus datos", según la organización con sede en Viena.

La justicia austriaca condenó a Facebook a pagar 500 euros (unos 589 dólares) al querellante y aceptó por primera vez consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el respeto por parte de la red social del marco jurídico europeo en lo que concierne a la utilización de datos de los clientes.

"Es muy importante"" comentó a la AFP Max Schrems en referencia a este último punto.

Schrems lidera un equipo de juristas. Su oenegé ha lanzado una serie de denuncias legales para forzar a las empresas digitales a respetar la vida privada de los usuarios.

NOYB ("None of your business" en inglés, o "no es asunto suyo") fundada en 2018, tiene como objetivo proteger la vida privada en línea ante los Gafa (Google, Amazon, Facebook y Apple).

Max Schrems combate desde hace diez años las prácticas de Silicon Valley, que según él ignora "de manera deliberada" la legislación, por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo.

