JPMorgan incentiva a su consejero delegado para que continúe en el cargo

En una comunicación a los reguladores, JPMorgan dijo que Dimon ha recibido 1,5 millones de opciones, que podrá ejecutar dentro de cinco años si el precio de las acciones ha subido, para embolsarse el beneficio. EFE/EPA/PETER FOLEY/Archivo

Nueva York, 21 jul (EFE).- JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, informó este miércoles que ha dado a su consejero delegado, Jamie Dimon, nuevas opciones sobre acciones de la entidad, en un movimiento diseñado para que el ejecutivo continúe durante años al frente de la firma.

En una comunicación a los reguladores, JPMorgan dijo que Dimon ha recibido 1,5 millones de opciones, que podrá ejecutar dentro de cinco años si el precio de las acciones ha subido, para embolsarse el beneficio.

Los títulos del banco cerraron este martes en 149,71 dólares y acumulan un alza del 18 % en lo que va de año.

“Este premio especial refleja el deseo de la Junta de que el señor Dimon continúe liderando la firma durante un número significativo de años”, señaló JPMorgan en esa notificación.

Según el diario Financial Times, que cita a personas conocedoras de la operación, las proyecciones internas del banco indican que el ejecutivo podría obtener con estas opciones un beneficio de 49 millones de dólares a 10 años vista.

La remuneración se sumaría a la compensación que Dimon recibe ya y que en 2020 ascendió a 31,5 millones de dólares, un aumento del 1,6 % con respecto al año anterior.

Dimon, de 65 años, lleva al frente de JPMorgan desde 2005 y ha asegurado que por ahora no tiene intención de retirarse, aunque ha sufrido varios sustos de salud, incluida una operación de corazón el año pasado.

Este año, la Junta indicó que le gustaría que continuara entre 5 y 7 años más en el cargo, según fuentes consultadas por The Wall Street Journal.

De cara a su eventual reemplazo, en los últimos meses han ganado fuerza los nombres de Marianne Lake y Jennifer Piepszak, dos veteranas ejecutivas que en mayo fueron nombradas responsables de la importante división de consumo de la entidad.