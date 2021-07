JJ.OO/Fútbol.- Vallejo: "Llevamos mucho tiempo trabajando para esa medalla"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El defensa de la selección española olímpica de fútbol Jesús Vallejo afirmó que los internacionales llevan "mucho tiempo trabajando" para lograr la ansiada medalla en los Juegos de Tokyo 2020, en la previa del debut de España contra Egipto en el torneo olímpico.



"Ojalá consigamos esa medalla porque llevamos mucho tiempo trabajando por ella para llegar aquí. Se ha quedado gente fuera que se clasificó en 2019 y también por ellos intentaremos luchar por esas medallas, porque gracias a ellos estamos aquí. Y estos días aquí lo vamos a recordar toda la vida porque es muy especial", comentó en rueda de prensa.



Jesús Vallejo dijo que se respira ese ambiente de deportista en los Juegos. "Ese ambiente de que esto es algo único y ojalá sea algo histórico. En esa línea de trabajo estamos. Hay que adaptarse a todo porque no son las condiciones ideales, pero eso lo hace especial. Ojalá estemos en Japón hasta el final y lo podamos disfrutar", manifestó.



Acerca de la aclimatación del equipo, el jugador del Real Madrid señaló que una de las mejores cosas que han hecho es "venir con tiempo" a Japón. "El amistoso nos vino muy bien para ir aclimatándonos a todo. Veo al equipo muy bien, anímica y físicamente. Con muchas ganas de empezar, queremos competir y entrar en esa rueda de jugar, recuperarse y pensar en el siguiente partido", indicó.



Vallejo advirtió de que Egipto, el primer rival en los Juegos, es un equipo "duro". "Físico y con cinco atrás. Ya vimos frente a Japón lo que costó, partidos fáciles no va a haber ninguno. Lo importante es empezar ganando, da igual contra quién. Para nada va a ser fácil, si no estamos acertados tendremos problemas", subrayó.



Dijo estar "perfecto" físicamente después de un par de entrenamientos con el equipo. "Cosas de la pretemporada y de la preparación. Por todos los entrenamientos que hemos hecho, hay alguna zona más sobrecargada y convenía descansar", explicó.



Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, definió a la selección española como "un magnífico grupo en lo personal y en lo deportivo", excusó su presencia en los partidos de Sapporo, pero prometió al capitán de 'La Rojita' que estaría con ellos en la Villa y "apoyándoles en la distancia".



España debuta este jueves (9:30, horario peninsular español) frente a Egipto en Sapporo, y después se enfrentará a Australia, el 25 de julio, a las 12:30 horas, y Argentina, el 28 de julio, a partir de las 13:00 horas. "Sabemos que no va a haber ningún partido fácil y es muy importante empezar con una victoria para afrontar de la mejor manera el resto de la competición", apuntó Vallejo.