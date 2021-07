JJ.OO.- PP y Cs defienden una candidatura "conjunta y de consenso" entre Aragón y Cataluña para los JJOO de Invierno

28-05-2020 Las portavoces de PP y Cs enel Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro y Sara Fernández, respectivamente DEPORTES ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ARAGÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / MIGUEL G. GARCÍA



El Gobierno de Zaragoza --PP y Ciudadanos-- en el Ayuntamiento de la ciudad presentará una declaración institucional al próximo pleno municipal en la que solicitarán el apoyo del resto de grupos --PSOE, Podemos, ZeC y VOX-- en la que defenderán una candidatura "conjunta y de consenso" entre Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.



La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández; y la portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, han coincidido en la necesidad de impulsar desde el Ayuntamiento de la ciudad una candidatura conjunta que incluya a ambas Comunidades autónomas frente a la propuesta de la Generalitat de Cataluña de que solo incluya a este territorio bajo la denominación 'Pirineus-Barcelona'.



En rueda de prensa, Sara Fernández ha explicado que si los grupos municipales no están de acuerdo con el texto "integrador" que propone PP y Cs presentarán una moción para el mismo pleno con la finalidad de reconocer que para el Ayuntamiento de Zaragoza la posible celebración de unos Juegos de Invierno entre ambas Comunidades autónomas supone una "gran oportunidad de ámbito deportivo, pero también turístico y económico", ha apostillado.



La también vicealcaldesa, Sara Fernández, ha subrayado: "Apoyamos una candidatura en condiciones de igualdad de Aragón y Cataluña y se tiende la mano al Gobierno de Aragón. Además el Gobierno de España ha dicho que es un proyecto de país y esperamos que sea factible siempre que sea en condiciones de igualdad".



Desde el Consistorio zaragozano se ofrece "apoyo y participación" al Gobierno de Aragón para impulsar la candidatura "de forma conjunta". A su parecer, sería una "ocasión inmejorable" para trabajar en las infraestructuras y en los sectores económicos implicados.



Fernández ha dicho que "es una oportunidad que no se debe dejar pasar y se tiene que mostrar acuerdo para aprovecharla, pero nos da miedo que se utilice la candidatura de forma sectaria y partidista por el Gobierno separatista catalán y los partidos que lo integran por las manifestaciones de hacer un uso político".



En este contexto ha agregado que apoyan al PSOE y al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en defender la participación igualitaria por Aragón y Cataluña en un proyecto que debería ser de país".



Por ello, ha querido dejar claro que el Ayuntamiento de Zaragoza "está dispuesto a liderar" una candidatura, que se ha intentado de forma "poco exitosa" en otras ocasiones. A su parecer, Aragón está en una situación "privilegiada con vistas a un crecimiento e inversiones de fondos europeos por lo que sería un momento estupendo para dirigir esa candidatura".



TENDER LA MANO



La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha recordado que Zaragoza ya estuvo en la carrera olímpica de los Juegos de Invierno de 2022, que "se truncó por rifirrafes políticos".



Navarro ha recalcado que "este Gobierno municipal no separa, sino que integra y vela por el interés general", ya que esta candidatura "es una oportunidad que beneficia a Zaragoza poniéndola en la mapa". "No queremos excluir, sino integrar".



La propuesta de PP y Cs pasa por una "candidatura conjunta con la ciudad de Barcelona y con el apoyo absoluto desde el consenso de Aragón y Cataluña defendiendo los intereses de la ciudad".



Al Gobierno de España le ha trasladado que es un proyecto de oportunidad para el país y que tenga en cuenta el "potencial enorme" de Aragón y de Zaragoza para presentar un proyecto de país de candidatura de Juegos de Invierno en 2030. Ha dejado claro que defenderá todas las oportunidades que beneficien a Zaragoza y luchará por la integración y el consenso de esta candidatura.



María Navarro ha manifestado lo siguiente: "Apoyamos al Gobierno de Aragón para que todas las actuaciones salgan adelante y a la Generalitat le tendemos la mano, también al Comité Olímpico Español y al Gobierno de España porque, ante oportunidades así, hay que demostrar la altura política y las ganas de tener ese consenso porque si se logra será bueno para Zaragoza, Aragón y la Generalitat de Cataluña".