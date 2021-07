JJ.OO.- Craviotto y Belmonte portarán la bandera con un traje entre formal y deportivo

21-07-2021 Indumentaria Joma que vestirán los abanderados de España Saúl Craviotto y Mireia Belmonte en el desdile inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Los abanderados de la delegación olímpica española en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el palista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte, encabezarán un desfile inaugural en el que los deportistas lucirán unos trajes de material reciclado con un 'look' entre formal y deportivo. DEPORTES JOMA



La marca española Joma ha diseñado la "joya de la colección" para el Comité Olímpico Español (COE), unos trajes para el desfile inaugural cuya línea maestra del diseño es la "combinación de un estilo formal y con un toque deportivo".



Unas prendas que la marca califica de "elegantes" a la par que cómodas para no tener problema alguno en el desfile inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio. Además, las chaquetas están confeccionadas con materiales cien por cien reciclados.



Los deportistas masculinos, liderados por Saúl Craviotto, vestirán chaqueta blanca, con corte clásico y cuello mao, combinada con polo en tejido pique de algodón, también con cuello mao. El pantalón está diseñado con corte chino ajustado con bolsillos clásicos.



En la chaqueta aparece bordado el logotipo del Comité Olímpico Español, en aplicación de tela, y un discreto complemento con el logo de Joma.



En cuanto a las deportistas, abanderadas y lideradas por Mireia Belmonte, la apuesta es la combinación de chaqueta y vestido. La chaqueta también esta confeccionada en materiales reciclados y sigue un corte semientallado y largo a la cintura.



Posee cuello redondo sin solapa, manga francesa con aberturas laterales y forro delantero. Al igual que en la chaqueta masculina el logotipo del Comité Olímpico Español está bordado en aplicación de tela.



Para el vestido se ha utilizado el tejido punto roma que crea una prenda muy fluida y cómoda. El corte es semientallado y se ajusta a la cintura con un cinturón del mismo tejido y a tono de color. El 'look' se completa con un bolso para el móvil en piel sintética de color navy con el escudo del COE.