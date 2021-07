Independiente, con la confianza intacta

Fotografía tomada el pasado 15 de julio en la que se registró a Jean Mota (i), del Santos de Brasil, al disputar un balón con Alan Velasco, del Independiente de Argentina, durante el partido de ida de esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Vila Belmiro, en Santos (Brasil). EFE/Carla Carniel/Pool/Archivo

Buenos Aires, 21 jul (EFE).- El Independiente argentino, que en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana perdió por 1-0 ante el Santos, intentará revertir la serie con los mismos titulares que cayeron en Brasil y que empataron este domingo sin goles ante Argentinos Juniors, en el debut de la Liga argentina.

El cuadro criollo llegó a esta instancia tras ser líder del Grupo B, mientras que los brasileños accedieron por quedar terceros en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Independiente viene de empatar sin goles, el domingo pasado, contra Argentinos Juniors en la primera jornada de la Liga Argentina.

Según el entrenador del Rojo, Julio César Falcioni, al equipo le faltó "ser preciso en los metros finales", algo que también había remarcado en el partido de ida en Brasil.

"Tuvimos varios tiros peligrosos a favor, pero no pudimos convertir, que es lo que tenemos que mejorar para la revancha con los brasileros", afirmó en una rueda de prensa virtual.

El Santos podría conformarse con un empate para pasar de ronda, pero viene de un rendimiento flojo en el Campeonato Brasileño, la Libertadores y la Copa de Brasil. De los nueve partidos que jugó como visitante solo pudo ganar uno.

Su último encuentro fue un empate ante el Red Bull Bragatino por 2-2 dos días atrás por el torneo local.

"Lo que me preocupa del jueves es que tenemos que hacer un gran partido y salir con el resultado que nos interesa, pero esta cuestión de no ganar fuera de casa es muy difícil de responder", expresó el técnico del Alvinegro, Fernando Diniz, tras el partido contra Bragatino.

En los últimos días, la dirección del club argentino intentó que la Conmebol descalificara al Santos por "formación indebida".

De acuerdo con Independiente, el autor del único gol del Peixe, el delantero Kaio Jorge, no debería haber jugado porque acumuló tres tarjetas amarillas en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigentes del Santos informaron en un comunicado que contaban con el aval de la Conmebol debido a que el Código Disciplinario de la entidad aclara que la "acumulación de tarjetas amarillas, en partidos diferentes, en una misma competición, en ningún caso se traspasará a la otra competición".

Tras esta respuesta, los dirigentes del "Rojo" decidieron no formalizar la protesta.

El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente instancia al Junior de Colombia o al Libertad de Paraguay.

- Alineaciones probables:

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa; y Silvio Romero.

Entrenador: Julio Cesar Falcioni.

Santos: Joao Paulo; Luiz Felipe, Kaiky Fernandes, Ontilasi Junior, Marcos Rogério; Jean Mota, Gullherme Camacho, Mario Santos, Gabriel Pirani; Marcos Guilherme y Kaio Jorge.

Entrenador: Fernando Diniz.

Árbitro: el peruano Diego Haro, asistido por sus compatriotas Jonny Bossio y Edwar Saavedra.

Estadio: Libertadores de América de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 19:15 local (22:15 GMT).