Fútbol.- Vicente Moreno se pierde el inicio de la pretemporada por coronavirus

El técnico del Espanyol no estará en el amistoso ante Las Palmas



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El técnico del RC Espanyol, Vicente Moreno, no podrá dirigir a su equipo este miércoles ante la UD Las Palmas ya que está superando el coronavirus, según anunció el cuadro perico este mismo día.



El conjunto catalán informó a través de su cuenta de Twitter que el equipo estará dirigido por Dani Pendín ante los canarios, ya que Moreno "está terminando de recuperase del covid".



De esta forma, el técnico de un Espanyol que regresa esta temporada a LaLiga Santander no estará en el inicio de la pretemporada de amistosos, el primero ante Las Palmas.



Rayo Vallecano y Granada serán el segundo y tercer rival a los que se enfrentará el RCD Espanyol en el stage de pretemporada que está celebrando en Marbella y que terminará con el Cádiz.