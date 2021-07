España.- Interior confirma el archivo del caso de las cartas con balas

21-07-2021 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imparte su ponencia 'Pensando en la seguridad pública en la próxima década', en el curso 'Retos y política de seguridad en España: Construyendo el modelo de la seguridad 2030', a 21 de julio de 2021, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). La ponencia está integrada en el contexto de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial 2021. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles el archivo del caso de las cartas con balas-- que tuvieron lugar durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid-- dado que "no se ha podido determinar" la autoría de las amenazas.



Así lo ha expresado en el curso de verano que organiza la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), bajo el título 'Retos y desafíos de la política de seguridad en España: Construyendo el modelo de la seguridad 2030'.



En este sentido, Marlaska ha señalado que la autoridad judicial "ha acordado" el archivo del caso porque no se ha determinado la autoría de las amenazas como "un elemento razonable de certeza".



Así, Marlaska ha hecho referencia a las cartas con balas que él mismo, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias recibieron durante la pasada campaña electoral madrileña.



En este contexto, ya el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid había informado este martes la decisión de archivar provisionalmente la investigación sobre las cartas amenazantes recibidas en el marco de la campaña electoral.



A pesar de ello, el titular de Interior ha recordado que "no es un archivo definitivo" dado que en el caso de que el resultado de una "investigación complementaria" pudiera derivar en la determinación de la autoría se "reaperturaría" la causa.