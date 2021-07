España.- CIS mantiene en cabeza al PSOE, que aumenta ventaja a 5,2 puntos sobre el PP, tras remodelación del Gobierno

06-06-2012 Sede del CIS SOCIEDAD POLÍTICA ESPAÑA EUROPA



El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio vuelve a situar al PSOE en cabeza, e incluso aumentando su ventaja sobre el PP hasta los 5,2 puntos, tras la remodelación del Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez.



En concreto, el sondeo del organismo que preside José Félix Tezanos calcula para los socialistas un apoyo del 28,6%, 1,2 puntos más que el mes anterior, mientras que el PP caería medio punto, del 23,9% al 23,4%. La distancia entre ambos crece, por tanto, hasta los 5,2 puntos, frente a los 3,5 puntos que les separaban en junio.



En la tercera plaza se mantiene Vox, subiendo casi lo mismo que baja el PP, hasta el 13,6%, mientras que Unidas Podemos desciende hasta el 10,6%, volviendo a niveles similares a los que marcaba antes de la retirada de su ex secretario general, Pablo Iglesias.



Este es el primer sondeo realizado tras la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés' y parte del trabajo de campo se hizo cuando ya se conocían los cambios en el Ejecutivo anunciados el pasado 10 de julio, mientras subían los contagios por coronavirus.



En concreto, la encuesta, que tiene un margen de error de muestreo del más/menos 1,6%, se basa en 3.798 entrevistas telefónicas realizadas en 1.223 municipios de 50 provincias entre el 2 y el 15 de julio. Es decir, el CIS dejó de hacer entrevistas justo un día después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el confinamiento decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma.



CASI EL 20% AVANZA SU APOYO AL PSOE POR EL 15% DEL PP



En el barómetro de junio, por primera vez en la legislatura el CIS arrojaba un empate técnico entre los dos grandes partidos en voto ya decidido (17,3% para el PSOE y 17% para el PP), pero ahora los socialistas se sitúan claramente en cabeza también en ese partido.



Así, el 19,5% avanza que votaría al PSOE si las elecciones fueran mañana, frente al 14,8% que dice tener ya decidido su apoyo para el PP. Además, hay un 18,8% que no ha tomado una decisión y un 11,4% que se coloca ya en la abstención.



El CIS siempre pregunta a los indecisos por sus simpatías y es ya teniendo en cuenta sus respuestas cuando augura un apoyo del 23,9% para los de Pedro Sánchez y del 17,8% para los de Pablo Casado.



EL PSOE, POR ENCIMA DE LAS ÚLTIMAS GENERALES



Tomando como referencia toda la encuesta, la conclusión es que el PSOE seguiría siendo el partido con más respaldo, mejorando su cota respecto a junio, y alcanzando una estimación de voto del 28,6%. Es decir, sube 1,2 puntos en comparación con el mes anterior --cuando se había anotado su peor resultado en los últimos dos años-- lo que le permite incluso superar el 28% de apoyos que logró en las últimas generales.



Por su parte, el PP cae del 23,9% que le daba el CIS en junio al 23,4%, rompiendo así la racha de subidas que acumulaba en los barómetros desde marzo. Vuelve a los niveles de mayo, pero se mantiene 2,6 puntos por encima de sus resultados de las elecciones de noviembre de 2019.



Esto hace que la distancia entre los dos grandes partidos aumente 1,7 puntos en un mes, situando al PSOE con una ventaja de 5,2 puntos sobre los 'populares'. En las últimas generales los de Sánchez superaron a los de Casado en 7,18 puntos.



Vox se mantiene en la tercera posición, subiendo seis décimas respecto a junio, y llegando al 13,6%, similar al que se anotó en mayo, pero con distancia aún respecto a su 15,09% de las últimas legislativas.



CAEN UP Y Cs



Por contra, Unidas Podemos cae casi punto y medio en un mes, hasta el 10,6%. Tras la asamblea en la que Ione Belarra tomó el relevo de Pablo Iglesias al frente de Podemos, los morados y sus aliados vuelven a las cotas que marcaban en primavera, previas a la salida de su exlíder del Gobierno de coalición, y se sitúan más de dos puntos por debajo de su resultado en las urnas.



Ciudadanos se anota una bajada de dos décimas en estimación de voto (5,5%) y continúa por debajo del 6,7% que le dejó con diez asientos en el Congreso.



Asimismo, cae la estimación que hace el CIS para la coalición de Más País, Equo y Compromís, a la que en julio sitúa en el 3,7%, frente al 4,1% de un mes antes. De esta forma los de Íñigo Errejón vuelven también a su posición de la encuesta de mayo --realizada coincidiendo con las elecciones madrileñas en las que dieron el 'sorpasso' al PSOE-- y se mantiene muy por encima de su 1,25% de las generales.



DÍAZ SE AFIANZA COMO MEJOR VALORADA



Así las cosas, la suma de PP, Vox y Ciudadanos (42,5%) supera a la de los dos partidos que integran el Gobierno de coalición (39,2%). Eso sí, la izquierda podría llegar al 42,9% sumando el 3,7% de apoyo que el CIS estima para Más País y sus aliados.



En cuanto a la valoración de líderes, Yolanda Díaz se afianza en la primera posición que conquistó en junio cuando se estrenó en este ranking al relevar a Iglesias como máxima representante de Unidas Podemos en el Gobierno. Es más, mejora su nota en una décima y llega al 4,7.



Pedro Sánchez repite como segundo mejor valorado, subiendo una décima también (4,3 puntos), y seguido muy de cerca por el líder de Más País, que se mantiene con el 4,2 con el que debutó en junio. La cuarta con mejor nota es Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que no se mueve del 3,5 desde abril.



CAE EL NIVEL DE CONFIANZA DE CASADO



La valoración del 'popular' Pablo Casado cae del 3,6 al 3,4 y el presidente de Vox, Santiago Abascal, sigue a la cola con un 2,8 similar al del mes anterior.



En todo caso, el líder socialista sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, con un respaldo del 22%, mejorando incluso el porcentaje de junio, mientras que quienes verían mejor a Casado en la Moncloa suman ahora medio punto menos (10,5%). Un 9,5% querría como presidenta a Yolanda Díaz, frente al 10,1% que se pronunciaba así hace un mes.



El actual jefe del Ejecutivo aún retiene la confianza del 27% de las personas entrevistadas, aunque el 69,3% desconfía de él. En el caso de Casado, los datos son peores, incluso peor que en junio, pues sólo despierta la confianza del 10,4% (frente al 12,5% de un mes antes) y genera recelo en el 85,7%.