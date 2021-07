España.- Casado se erige en "única alternativa" frente a Sánchez, del que "nadie se fía" y "es ya pasado"

21-07-2021 El líder del PP, Pablo Casado, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en el Parador de Gredos. Avila, 21 de julio de 2021. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA GUSTAVO SERRANO (EP)



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, se ha erigido este miércoles en "única alternativa" al "desgobierno" y al "sectarismo" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y ha afirmado que el "futuro de España pasa por el Partido Popular" ante la "devastación institucional y territorial", así como la "ruina económica" que está dejando el actual Gobierno. Es más, ha recalcado que Pedro Sánchez "no es de fiar para nadie".



"Sánchez ya es el pasado aunque aún no lo sepa. Si no se da cuenta, que deje de malversar con el CIS y pregunte a los españoles en las urnas y ellos se lo van a aclarar", ha declarado Casado desde el Parador de Gredos, donde ha presidido la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, coincidiendo con que este 21 de julio se cumplen tres años de victoria en las primeras del partido, donde se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.



Casado ha destacado la "oposición leal" del PP, con su oferta de pactos de Estado a Sánchez, y ha criticado que todas esas propuestas hayan sido rechazadas. "Se entiende solo bien con los comunistas, los independentistas y los batasunos porque piensan solo en su propio interés y, por tanto, se venden no al pacto, sino al trueque como si el Estado fuera un gran zoco", ha enfatizado.



INDULTOS Y BENEFICIOS A ETARRAS, "MUESTRA DE LA DEGRADACIÓN MORAL"



El jefe de la oposición ha asegurado que los indultos a los que dieron "un golpe de Estado" en 2017 o los "beneficios penitenciarios a asesinos etarras" de estos últimos meses son "la muestra de la peor degradación política y moral".



"Aceptó ser el mascarón de proa en el buque pirata de la antipolítica. Una embarcación en la que el nacionalismo llevaba el timón y al que Podemos echaba amarras, pero ahora es un barco fantasma a la deriva, esperando la próxima tormenta electoral que lo desfondará", ha avisado.



El jefe de la oposición ha criticado que el Gobierno haya rechazado estos meses su plan jurídico. "No es solo que haya fracasado, es que ha preferido fracasar él solo antes que acertar con el PP. A eso se le llama sectarismo y sus consecuencias las pagamos todos los ciudadanos", ha proclamado, para señalar que ha aprovechado la pandemia para iniciar un "cambio de régimen por mutación constitucional".



EL ESTADO DE DERECHO, UN "OBSTÁCULO" PARA SÁNCHEZ



Casado, que ha reclamado de nuevo una Ley de Pandemias, ha señalado que "hoy el debate público se agota en saber si el Gobierno de España actúa o no dentro de la ley para descubrir casi siempre que no lo hace", en alusión a la sentencia del TC que declara inconstitucional el primer decreto del estado de alarma.



Además, ha dicho que después de un "revés tan duro" como el del TC con su sentencia "cualquier gobierno serio habría convocado elecciones" y ha añadido, después de la remodelación de Gobierno, que los nuevos ministros son "otras marionetas en manos de los hilos de Waterloo y Lledoners".



Tras asegurar que para Sánchez "el Estado de derecho es siempre un obstáculo", ha señalado que "desconfían" de Sánchez en Europa y en el Mediterráneo "porque no es de fiar para nadie". "Ante esta devastación institucional y territorial, la impronta de nuestro partido se agiganta", ha manifestado ante la plana mayor de su partido.