El presidente Joe Biden debutará como atracción de Disney en agosto

Fotografía cedida este martes por Disney donde se muestra la figura de Joe Biden (c), junto a las figuras de sus pares, como parte de una exhibición que debutará en agosto en la atracción Hall of Presidents, en el parque Magic Kingdom de Orlando (Estados Unidos). EFE/ Disney

Miami, 20 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debutará en agosto en el Hall of Presidents, una atracción en el parque Magic Kingdom de Orlando (Florida) que reúne figuras animadas y parlantes de los que han llegado a la Presidencia de este país.

Disney publicó en su blog una fotografía de la figura de Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, en pie y con una mano extendida hacia delante junto a las figuras de sus pares.

Cuando la atracción reabra en agosto, la figura del actual presidente, de 78 años y el segundo que profesa la religión católica en la historia de EE.UU., estará en el centro de la escena rodeada de las de sus antecesores en la Casa Blanca, incluida la del republicano Donald Trump, que fue el presidente número 45.

El blog dice que Biden volvió a grabar especialmente para esta atracción el discurso que pronunció en su investidura el 20 de enero de 2021 y los especialistas de Disney han estado trabajando para acoplar los movimientos de la figura a sus palabras.

Todo lo que atañe a la figura de Biden ha sido cuidada al máximo detalle desde su vestimenta, al mobiliario y documentos, dice Disney.

Como se hizo con otros presidentes, se han seleccionado dos objetos que están ligados a Biden: sus gafas de sol modelo aviador y unas flores de melocotonero que representan a su estado, Delaware, colocadas en un jarrón blanco.

Esos objetos se exhibirán sobre una mesa junto a la figura de Biden, que antes de presidente fue vicepresidente junto a Barack Obama en sus dos mandatos.

Hall of The Presidents forma parte del Magic Kindom Park desde su inauguración en 1971, es decir, hace 50 años.