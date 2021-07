El expresidente salvadoreño Cristiani niega haber aprobado el uso ilegal de fondos

El expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani (i), asiste ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga posibles casos de corrupción de expresidentes, hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 21 jul (EFE).- El expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani (1989-1994), negó este miércoles ante una comisión del Congreso que durante su gestión autorizara el uso ilegal de fondos estatales.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, formó una comisión especial para realizar una investigación no vinculante penalmente sobre la supuesta entrega de pagos secretos a funcionarios de los gobiernos desde 1989.

"En mi administración nunca autoricé ni nunca recibí nada que fuera ilícito. Todos estos dineros se utilizaron dentro del marco de la ley de manera lícita", dijo Cristiani en reiteradas ocasiones a los legisladores del oficialista Nuevas Ideas (NI).

En el interrogatorio, que se extendió por casi tres horas, los diputados preguntaron sobre el uso de fondos reservados y secretos de la Presidencia.

Cristiani señaló que la ley lo obliga a no revelar en detalle la forma en que se utilizaron estos recursos, pero a modo de ejemplo señaló que una parte se destinó a la gestión de las negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a una guerra civil de 12 años.

Cristiani llegó al poder bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), ahora en la oposición, y sucedió en el Ejecutivo al demócrata cristiano José Napoleón Duarte.

El exmandatario denunció durante su comparecencia que entre los diputados oficialistas había "un criterio anticipado" en su contra.

"Si la comisión o alguno de ustedes considera tener pruebas de lo que ha expresado, que lo remitan a las instancias correspondientes para poderlo dilucidar ahí", subrayó Cristiani, quien además es empresario.

El político no negó ni afirmó que durante su gestión se hayan dado pagos ocultos y de espaldas a Hacienda.

Se espera que este mismo miércoles comparezca ante esta comisión el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), quien guarda prisión por la malversación de más de 300 millones de fondos estatales.

Esta comisión especial fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien se negó a someter a votación la recomendación de un diputado opositor para que esta también investigue a funcionarios del actual Gobierno.

El diputado René Portillo Cuadra propuso que el grupo especial investigara también las supuestas plazas "ad honórem" del actual Ejecutivo de Nayib Bukele, cuyos titulares estarían recibiendo pagos.

De acuerdo con una investigación periodística del medio digital El Faro, durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) se habrían entregado varios millones de dólares en sobresueldos que no eran declarados a Hacienda por los funcionarios.

Entre los exfuncionarios que la investigación de El Faro nombra que recibieron sobresueldos está el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), que durante la gestión de Funes fue vicepresidente y ministro de Educación.