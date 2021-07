EEUU/China.- China acusa a EEUU y Japón de fomentar la "confrontación" al abordar la cuestión de Taiwán

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han acusado este miércoles a los gobiernos de Estados Unidos y Japón de fomentar la "confrontación" al abordar la cuestión de Taiwán durante una visita de la subsecretaria de Estado del país norteamericano, Wendy Sherman, a Tokio.



Para Pekín, la reunión, en la que se ha hablado de la forma de preservar la paz en el estrecho de Taiwán, supone una "burda interferencia" en los asuntos internos del gigante asiático.



"El asunto de Taiwán es completamente un asunto interno de China y las fuerzas extranjeras no puede interferir. El Ejército tomará todas las medidas necesarias para defender la soberanía nacional y la integridad" del país, tal y como ha alertado del Ministerio de Defensa chino, según informaciones del diario 'South China Morning Pot'.



Para las autoridades chinas, países como Japón "exageran la amenaza" que supone Pekín, lo que "daña la base de las relaciones sinojaponesas". "Ya sea Hong Kong, Taiwán o Xinjiang, todo esto son asuntos de China y no hay cabida a una interferencia extranjera", ha aseverado por su parte el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian.



"Estados Unidos y Japón se han ido adhiriendo a la mentalidad de la Guerra Fría, buscando la confrontación mediante la creación de bloques", ha lamentado. Sherman, por su parte, se ha reunido con Takeo Mori, viceministro de Exteriores de Japón, y el viceministro surcoreano, Choi Jung Kun.



El Gobierno chino considera Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza. Para el presidente, Xi Jinping, la cuestión taiwanesa supone una "misión histórica".