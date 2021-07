Crece el rechazo a Zonas de Empleo en Honduras y más sectores piden derogación

Fotografía de archivo de la Dra. Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 21 jul (EFE).- La instalación de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede), aprobadas en 2013 para atraer inversiones, genera una creciente oposición entre los hondureños que consideran que el país cederá soberanía a extranjeros.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, dijo este miércoles a Efe que las Zede son una "violación a la Constitución" del país centroamericano.

Las Zonas de Empleo, promovidas en Honduras como "ciudades modelo", semejantes a las de algunos países asiáticos, son una "violación a los derechos de los ciudadanos hondureños", subrayó Figueroa.

Las Zede fueron aprobadas en 2013 durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo, cuando el titular del Parlamento era Juan Orlando Hernández, actual gobernante del país.

La iniciativa es una "forma de buscar la impunidad y refugio para los corruptos que abundan en este Gobierno, (para) garantizar que podrán vivir con lo saqueado sin pena ni gloria", enfatizó Figueroa, una médica especialista en medicina interna y neumología.

"No podemos ceder ni un paso, ni un centímetro del territorio", indicó la titular del CMH, quien exigió al Parlamento hondureño que derogue el decreto mediante el cual se autorizó su creación por ser "inconstitucional, inhumana y (suponer) una venta de la patria".

Las Fuerzas Armadas de Honduras deben "defender el territorio nacional que está siendo violentado, el respeto de la Constitución y la soberanía nacional", añadió.

PEQUEÑOS ESTADOS DENTRO DEL ESTADO

Uno de los sectores que más se ha pronunciado en contra de las Zonas de Empleo es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por considerar que las Zede serían pequeños estados, con sus propias leyes, dentro del Estado de Honduras.

El director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández, dijo a Efe que la iniciativa es "inconstitucional" y surgió de la reforma de artículos pétreos de la Constitución, como se denominan en Honduras a los considerados inamovibles.

Señaló que las Zede tendrán su propia norma legal, por lo que la extradición podría quedar sin efecto, lo que aprovecharían muchas personas involucradas en actos de corrupción y otros ilícitos, para refugiarse y evitar la Justicia.

Según el informe "Los pecados capitales de las ZEDE", elaborado por el CNA y citado por Fernández, la normativa de las Zonas de Empleo admite un modelo de expropiación que "prioriza los intereses de quienes inviertan" en las Zede por sobre los hondureños que habitan y poseen los territorios.

Además, intenta "consolidar la obligación del Estado de Honduras a garantizar la subsistencia de las Zede, aun cuando se dé un cambio de régimen político en el país", resalta el documento.

El presidente hondureño ha reiterado su defensa a las Zede aduciendo que generarán miles de empleos, que tanto necesita su país, de 9,5 millones de habitantes.

Hernández también negó que las Zonas de Empleo servirán para que los inversionistas no cumplan con sus obligaciones fiscales o se conviertan en refugios de personas que no quieren afrontar la Justicia.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) presentó este miércoles un recurso contra las Zede ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar que atentan contra la soberanía del país.

El recurso fue presentado por el rector de la Unah, Francisco Herrera, quien indicó a periodistas que la iniciativa es un mandato del Consejo Universitario y acogido por unanimidad por el Consejo de Educación Superior.

"Nosotros como hondureños estamos haciendo este acto porque es una obligatoriedad (...), juramos defender el artículo 160 de la Constitución y esta ley (de las Zede) trasgrede directamente ese artículo", explicó Herrera.

E rector de la Unah dijo que espera que la Sala Constitucional del poder Judicial "le dé cabida (al recurso) y lo resuelva en el menor tiempo".

El artículo 34 de las Zonas de Empleo, relacionado sobre sus propias políticas educativas y curriculares, "trasgrede el tema educativo a nivel nacional", acotó Herrera.