Costa Rica acaba líder; Honduras no puede con Qatar; Panamá eliminada

Bryan Ruiz de Costa Rica celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Oro entre las selecciones de Costa Rica y Jamaica en el estadio Exploria en Orlando (EEUU). EFE/Carlos Ramírez

Houston (EE.UU.), 21 jul (EFE).- Cara y cruz para las selecciones centroamericanas al completarse la última jornada de la fase de grupos de la décimosexta edición de la Copa Oro que dejó a la selección de Costa Rica como líder del Grupo C, mientras que la de Honduras se tenía que conformar con el segundo puesto en el D, donde Panamá quedaba eliminada.

Costa Rica acabó invicta en la fase de grupos después de vencer por 1-0 a la de Jamaica, en el Exploria Stadium de Orlando, gracias al gol que consiguió el veterano centrocampista Bryan Ruiz cuando se cumplía el minuto 53 de la segunda parte.

Eso fue todo lo que necesitó el combinado nacional tico que pasó a los cuartos de final y comenzar a pesar en el próximo rival que será la selección de Canadá, segunda clasificada en el Grupo B.

El duelo se dará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), en la doble jornada programada para el próximo domingo, 25 de julio, en la que también estarán los equipos de Estados Unidos, líder del Grupo B que tendrá de rival a los Reggae Boyz de Jamaica, que ante Costa Rica volvieron a mostrar que no están en su mejor momento de juego ofensivo.

Como tampoco estuvo Honduras, que después de su buen triunfo por 3-2 ante Panamá, le tocó definir el liderato del Grupo D en el duelo que mantuvo contra la selección invicta de Catar y a los catrachos les volvieron los fantasmas de la falta de gol.

Mientras que Catar, el país anfitrión del Mundial 2022, dirigido por el entrenador español Félix Sánchez, demostró mayor superioridad tanto en el fútbol técnico como de mejor fondo físico, que al final sería el que hiciese la diferencia.

Con un escenario ideal de apoyo a la selección de Honduras, que generó otro lleno en las gradas del BBVA Stadium de Houston, con más de 22.000 espectadores, el segundo consecutivo tras el que se dio en el duelo ante Panamá, el pasado sábado, no supo aprovecharlo la selección centroamericana.

Catar, muy bien posicionado en el campo, no dejó que Honduras se siente nunca cómodo en el campo y a los 25 minutos marcaba el 0-1 por mediación de Homan Ahmed, que iba a pesar como una losa en el juego y ánimo del combinado nacional catracho.

Tuvieron tiempo suficiente para haber conseguido al menos el empate que les hubiese dejado líderes, pero no lo consiguieron, y lo que si vieron al final fue el segundo y definitivo gol de Catar, en el tiempo de descuente, al minuto 90+5, para el que sería el definitivo 0-2.

El triunfo dejó a Catar líder del Grupo D y junto con Honduras, segundo, viajarán hasta Glendale (Arizona), donde jugarán los cuartos de final contra México y El Salvador, los dos clasificados del Grupo A.

México como líder tendrá de próximo rival a Honduras, segundo del B, mientras que Catar tendrá que decidir su futuro en la competición ante otro equipo centroamericano, El Salvador, sorpresa positiva y ganadora hasta ahora en el torneo.

Panamá, aunque ganó por 3-1 a Granada, quedó eliminada y fue de alguna manera la sorpresa negativa para el fútbol centroamericano al completarse la primera vuelta.

Tampoco seguirán en la competición las selecciones de Suriman y la de Guadalupe a la que derrotó por 2-1, salvando el honor en lo que fue además su primer triunfo dentro de la Copa Oro, torneo en el que este año hizo su debut.

El cierre de la frase de grupos del torneo confirmó que nada cambia en el plano futbolístico dentro de la Concacaf con los ocho equipos clasificados que demostraron que están a un nivel muy superior que al resto, con la excepción de Panamá, que en sus duelos ante Catar (3-3) y Honduras (2-3) tuvo opciones de haber podido estar también entre los clasificados.