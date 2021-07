Ciudadanos piden a ente electoral mexicano retirar registro a Partido Verde

Una persona camina el 3 de junio de 2021, frente a una propaganda electoral del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 20 jul (EFE).- Un grupo de activistas y ciudadanos solicitaron este martes al Instituto Nacional Electoral (INE) que se retire el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que presuntamente utilizó a "influencers" para promover el voto a su favor en plena veda electoral.

Entre los solicitantes, que suman más de 165.000 personas, están también politólogos y periodistas quienes de forma escrita pidieron que el INE tome acciones contra el PVEM "por la reiterada y sistemática violación a la ley electoral", señalaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Esto en referencia a la promoción denunciada por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), que condenó que decenas de "influencers" promovieran el voto por el PVEM previo a las elecciones del pasado 6 de junio.

Entre los más de 80 señalados estaban personalidades de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía.

También se señalaron a personajes que se dedican de forma particular a promoverse en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.

Presuntamente, el PVEM habría pagado a estas personalidades entre 15.000 pesos (744 dólares) y 100.000 pesos (4.964 dólares), aunque el presentador de televisión Facundo aseguró que a él le ofrecieron 2 millones de pesos (990.000 dólares) en 2018, lo que él rechazó.

Por ello, los ciudadanos pidieron que se imponga la sanción más alta que es la pérdida de registro, pues señalaron que el partido no se puede seguir intentando excusar con el libre ejercicio de libertad de expresión, como es el llamado al voto a favor de este partido por parte de "influencers", actores o comunicadores famosos.

Esta no es la primera vez que ciudadanos piden que le sea retirado el registro a este partido.

Ya en 2015 unos 140.000 ciudadanos firmaron una petición en change.org para que el INE analizará la pérdida de registro de dicho partido por violación sistemática a las leyes electorales.

Entre estas violaciones destacaban actos anticipados de campaña, contratación de artistas para promover el voto en tiempos prohibidos, la contratación de miles de promocionales de radio y televisión; entrega de dádivas como tarjetas, lentes y 30 mil kits con mochilas, termo, playera y reloj.

Sin embargo, la solicitud fue desechada por parte del INE.