Cámara Baja paraguaya pide a Fiscalía investigación de deuda de Itaipú

Asunción, 21 jul (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este miércoles el proyecto de pedido a la Fiscalía para que investigue la deuda de la hidroeléctrica Itaipú Binacional, compartida con Brasil, contraída por una rebaja de los precios de venta de la electricidad a Brasil entre 1985 y 1997, con complacencia de la parte paraguaya.

El proyecto de resolución partió de los diputados Édgar Acosta, del Partido Liberal, y Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, después de que la Contraloría General de la República presentara este lunes un informe de más de 100 páginas en el que constataba la deuda y la calificaba de "ilegal".

Durante la sesión, González pidió a Brasil que acepte "su responsabilidad" y que respete a Paraguay "como condómino y como país soberano".

También acusó al país vecino de "aprovecharse de la corrupción y de la codicia de los barones de Itaipú" para embolsarse un dinero que le pertenece al pueblo paraguayo.

En su turno de palabra, Acosta señaló que "los culpables deben de pagar" y pidió a todos los paraguayos que apoyen el informe de la Contraloría.

"Este informe debe de ser la base para la negociación con el Brasil y nos tiene que encontrar más unidos que nunca, Brasil siempre quitó ventaja de todo esto", apuntó en relación a las condiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú (1973), que deben renegociarse en 2023.

Durante la sesión también se señaló al gobernante Partido Colorado, ya que el visto bueno paraguayo a la decisión de Brasil de comprar la energía a Itaipú por debajo de los 17,10 dólares/kw se produjo con directorios de la margen paraguaya elegidos bajo su gestión.

El diputado Bachi Núñez, del conservador partido, defendió a su formación por tener una visión "de desarrollo energético" para Paraguay y recordó que en el Consejo de Itaipú durante los años en los que se contrajo la deuda "también estaban representantes de otros partidos".

No obstante, se mostró partidario de avanzar en la investigación.

"Estoy de acuerdo en que no podemos dejar en vano este hecho tan importante", agregó.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso este martes la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar los hechos relativos a la deuda de Itaipú.

Los fiscales se constituyeron este miércoles en la sede de la Contraloría para solicitar la entrega del informe final, según informaron desde el Ministerio Público.

El documento de la Contraloría mostró evidencias de que Brasil violó el Tratado de Itaipú con conocimiento de la parte paraguaya de la represa mediante una rebaja en el precio de la electricidad entre 1985 y 1997, a excepción de 1991, en beneficio de Eletrobras y en perjuicio de la estatal eléctrica de Paraguay.

El informe determinó que a diciembre de 2020 la deuda de la entidad binacional, compartida por Paraguay y Brasil, ascendía a 3.856.790.000 millones de dólares, de los que 3.629.057.000 millones, el 94 %, correspondían a la deuda con Eletrobras.