ANÁLISIS-¿Convidado de piedra? Siemens Energy quiere controlar Gamesa

* Siemens Energy posee el 67% de Siemens Gamesa, que cotiza en la bola española

* La participación le da a Siemens Energy poca voz en la unidad de energía eólica

* Siemens Energy explora formas de obtener el control total, según fuentes

Por Christoph Steitz

FRÁNCFORT, 21 jul (Reuters) - La rebaja de las previsiones de beneficios de Siemens Gamesa de la semana pasada sirvió de doloroso recordatorio para Christian Bruch, presidente ejecutivo de la matriz Siemens Energy, de que hay una gran diferencia entre poseer una participación mayoritaria en un activo y tener el control total. Siemens Energy posee el 67% de la empresa española Siemens Gamesa, el mayor fabricante de turbinas eólicas marinas del mundo, una participación que le fue entregada por la antigua matriz Siemens como parte de su proceso de escisión el año pasado. Pero esa participación le da a Bruch relativamente poca influencia, lo que se ha convertido en un problema, ya que las dificultades en el negocio terrestre de Siemens Gamesa han llevado a las acciones de Siemens Energy a mínimos de ocho meses. Por ello, Siemens Energy está explorando cuidadosamente la forma de obtener el control total de la empresa cotizada en la Bolsa española, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, para poner fin a su papel de espectador incapaz de cambiar nada. Siemens Energy declinó hacer comentarios sobre este presunto plan, mientras que Siemens Gamesa no hizo comentarios de forma inmediata. DISTANCIADOS La influencia de Siemens Energy sobre Siemens Gamesa es limitada. En total, tiene cuatro representantes en el consejo de administración de Siemens Gamesa, compuesto por 12 miembros. Pero sólo dos de ellos están ocupados por miembros del consejo de administración de Siemens Energy: la jefa de finanzas Maria Ferraro y Tim Oliver Holt. Y aunque teóricamente pueden bloquear ciertas decisiones en las asambleas generales anuales, apenas tienen influencia en las operaciones diarias de la empresa, lo que ha provocado la ira de Bruch, que es conocido por abordar rápidamente los problemas operativos cuando surgen. En una señal de lo distante que es la relación entre ambas empresas, Siemens Energy no se enteró de la magnitud de los problemas operativos de Siemens Gamesa en su negocio eólico terrestre hasta el día en que se hicieron públicos, dijeron las fuentes consultadas. "Ciertamente no es una situación ideal, pero arreglarla llevará un tiempo", dijo una de las fuentes. ¿QUÉ SE PUEDE HACER? Siemens Energy podría lanzar una oferta por el tercio de Siemens Gamesa que aún no posee, una participación del 33% que actualmente está valorada en unos 5.000 millones de euros (5.900 millones de dólares) y que está en manos de inversores institucionales, fondos e inversores minoristas. Sin embargo, es un precio elevado a pagar por el control total y estirar la hoja de balance de Siemens Energy podría no sentar bien a sus propietarios, incluyendo a Siemens, que todavía tiene una participación directa del 35% y controla indirectamente otro 5% a través de su fondo de pensiones, dijeron las fuentes. Una emisión de acciones podría ser una mejor forma conservar efectivo a la hora de lanzar una oferta, pero los analistas de JP Morgan dijeron la semana pasada que el precio de las acciones de Siemens Energy es tan bajo que seguir ese camino también sería "doloroso para los accionistas actuales". Una tercera opción sería esperar a que las acciones de Siemens Gamesa, que ya han bajado un tercio este año, caigan aún más para que una potencial oferta pública de adquisición (opa) más barata. "En el caso de que el precio de la acción siga languideciendo o se deteriore aún más, haría muy atractiva una opa", escribieron los analistas de Bernstein. RITMO DE CAMBIO Desde la escisión de Siemengs Energy de su matriz Siemens en septiembre, Bruch ha realizado cambios estructurales en la otra división de la empresa, que controla en su totalidad, y que fabrica turbinas de gas y presta servicios a centrales eléctricas, sobre todo anunciando planes para recortar 7.800 puestos de trabajo en febrero. Por lo tanto, no es sorprendente que el exgerente de Linde , de 51 años, pueda estar impaciente por el ritmo de renovación de Siemens Gamesa, que ha venido dirigiendo el veterano de la industria Andreas Nauen desde junio de 2020, dijeron las fuentes. Al ser consultado sobre la cuestión de la propiedad de Siemens Gamesa en mayo, Bruch dijo que, aunque era demasiado pronto para hablar de una adquisición total, podría convertirse en un problema en algún momento. Los inversores prestarán mucha atención a sus comentarios al respecto el 4 de agosto, cuando Siemens Energy publique los resultados del tercer trimestre. (1 dólar = 0,8502 euros) (Reporte de Christoph Steitz; Editado por Pravin Char; Traducido por Darío Fernández)