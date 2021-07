AMP2.- Chipre.-Mitsotakis pide a Turquía dejar de lado las amenazas contra Chipre en el aniversario de la invasión turca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha pedido este martes al Gobierno de Turquía que deje de lado las amenazas contra Chipre en el marco del 47º aniversario de la invasión turca del norte de la isla.



En un mensaje difundido a través de Facebook, el mandatario ha llamado a las partes a lograr un acuerdo de paz que lleve a la reunificación de Chipre en una federación de "dos zonas".



"Es el momento de que Turquía abandone su política carente de sentido basada en amenazas contra Chipre y la población turcochipriota", ha aseverado Mitsotakis, que ha matizado que estas amenazas están, "después de todo, dirigidas hacia el Derecho Internacional y la estabilidad en la región".



Así, ha lamentado que este tipo de actitudes tienen como objetivo "la Unión Europea y los valores del siglo XXI". "Por eso no serán toleradas", ha aseverado, según informaciones del diario 'Kathimerini'.



El 'premier' griego ha indicado que 47 años han demostrado que "solo el refuerzo de las resoluciones de la ONU y las decisiones de la UE pueden curar la herida existente en el corazón del Mediterráneo".



Este mismo martes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el líder turcochipriota, Ersin Tatar, han anunciado sus planes para reabrir Varosha, un distrito de la localidad de Famagusta que ha permanecido cerrado desde la guerra de 1974 y que implica un nuevo punto de fricción política entre distintos países.



Tatar, cercano a Ankara, ha afirmado que las autoridades tienen la intención de retirar el estatus militar de dicha parte de Famagusta, algo que ha sido condenado por las autoridades griegas.



El anuncio ha tenido lugar durante una visita de dos días por parte de Erdogan a la isla, donde ha asegurado que hará frente a los "enemigos de los turcochipriotas" en una clara alusión a Mitsotakis.



Varosha --Maras para los turcos-- quedó sellada y, por tanto, deshabitada, en la guerra que partió la isla de Chipre tras la invasión de las tropas de Turquía. Durante décadas, la localidad de Famagusta ha formado parte de las negociaciones y las polémicas entre las dos partes.



En este sentido, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado su "profunda preocupación" sobre el anuncio de Erdogan y Tatar sobre Varosha y ha señalado que su reapertura constituye una "decisión unilateral inaceptable" para "cambiar" su estatus.



En un comunicado, Borrell ha indicado que la Unión Europea se guía con la resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en referencia al asunto de Varosha y ha pedido que sean "respetadas", incluidas las 550 --de 1984-- y la 789 --de 1992--. "No deben llevarse a cabo acciones en relación a Varosha que no estén de acuerdo con estas resoluciones", ha insistido, antes de advertir de que la UE hace responsable a Turquía de la situación del territorio.



Así, ha avanzado que la UE seguirá las conversaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrán lugar a puerta cerrada en Chipre, "estrechamente" y decidirá sobre los pasos a seguir "en concordancia".



Asimismo, ha insistido en la necesidad de "evitar acciones unilaterales" que violen el Derecho Internacional y de "renovar las provocaciones", que, según Borrell, podrían "elevar las tensiones en la isla y comprometer la vuelta a las conversaciones sobre el asunto de Chipre.



Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea ha pedido el fin "inmediato" de las restricciones a la libertad de movimiento de la Fuerza de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, por sus siglas en inglés) impuestas en el área de Varosha para que la misión pueda patrullar y llevar a cabo sus labores.



Horas después, estas palabras han sido criticadas por Turquía, ya que el portavoz de Exteriores turco, Tanju Bilgic, las ha calificado de "nulas y sin sentido".



"La declaración hecha por Borrell es una nueva prueba de lo desconectada que está la UE de las realidades con respecto a Chipre", ha dicho, según recoge la agencia de noticias estatal turca, Anatolia.



"Esta declaración es nula y sin valor para nosotros y se trata de una declaración de la Administración grecochipriota, que abusan de su derecho de veto en la UE", ha considerado, a lo que ha añadido que, "con esta actitud, es imposible que la UE desempeñe un papel positivo en la resolución del problema de Chipre".