Alianza estudiantil llama a participar en la verificación electoral en Nicaragua

Enrique Cuadras, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue registrado este miércoles, durante una conferencia de prensa, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 21 jul (EFE).- La denominada Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) llamó este miércoles a los nicaragüenses mayores de 16 años, la edad mínima para votar, a participar en el proceso de verificación ciudadana del padrón electoral, convocado para este 24 y 25 de julio, de cara a los comicios generales del 7 de noviembre.

Los jóvenes que integran AUN, que forma parte de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), "llamamos a todos los ciudadanos a verificarse" en los 2.994 centros de votación "como un acto de defensa de la democracia y de protesta contra la continúa represión del régimen" en Nicaragua, señalaron en una declaración.

"El proceso de verificación funciona como una herramienta de transparencia para actualizar o depurar los padrones electorales", dijo en rueda de prensa Jerry Urbina, uno de los integrantes de esa alianza estudiantil.

Explicó que en AUN han tomado "el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr derrotar a la dictadura (de Daniel Ortega) y alcanzar democracia y libertad para Nicaragua de forma cívica y pacífica", y que el proceso de verificación "es algo que está en nuestros manos y es una acción al alcance de todos".

ENTE ELECTORAL CIERRA CENTROS DE VOTACIÓN

Observó que el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió cerrar 1.119 centros de votación, de 4.113 que estaban habilitados a nivel nacional, lo que, a su juicio, "es una muestra del temor del régimen al voto de los nicaragüenses".

"Por eso -y otras razones- es el llamado de AUN a que asumamos nuestra responsabilidad ciudadana y salgamos masivamente a verificarnos para preparar el terreno para dar la estocada final el 7 de noviembre", día de las votaciones, dijo, por su lado, Enrique Cuadra, otro de los dirigentes de esa alianza universitaria.

"La verificación es un paso más cerca de la libertad y estamos seguros que continuaremos dando pasos firmes en contra de la dictadura", agregó.

Según Cuadra, pese a las condiciones adversas -como una Ley Electoral que favorece al oficialismo en la estructura electoral, la cancelación de la personalidad jurídica de dos partidos opositores, y el encarcelamiento de varios dirigentes opositores, entre ellos seis aspirantes presidenciales-, no se debe desistir de participar en las elecciones.

"No es momento para desistir del proceso, tenemos que resistir por los encarcelados, por los exiliados, por nosotros mismos y por nuestras familias. No hay otra salida a la crisis social y política que vivimos los nicaragüenses, que no sean las elecciones", sostuvo.

CONSULTAS EN LÍNEA

El CSE, controlado por partidarios de Ortega, ha habilitado un sistema de consulta en línea donde los ciudadanos pueden consultar si aparecen o no en el padrón electoral y el centro de votación en el que deben verificarse.

El padrón electoral provisional está conformado por 4.347.340 de nicaragüenses convocados a votar, según el corte realizado hasta el tres de julio pasado, según el CSE.

Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, elegirá a su presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano el 7 de noviembre próximo.

Ortega, en el poder desde 2007, buscará su cuarta reelección y tercera consecutiva con sus principales contendientes encarcelados, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria y a los que ha tildado de "criminales" y acusado de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990.