COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIAS
Miércoles 21 de Julio de 2021
CoronavirusNewsletters
Agencias

ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY

Por
REUTERSJUL 21
20 de Julio de 2021

Olympic torch relay continues two days before the Games

Start: 21 Jul 2021 04:39 GMT

End: 21 Jul 2021 05:40 GMT

TOKYO, JAPAN - The Olympic torch relay continues in Tokyo two days before the 2020 Games begin.

SCHEDULE:

0455GMT-The lighting ceremony starts

Restrictions:

BROADCAST: EDITORIAL USE ONLY. NO USE AFTER 0430GMT JULY 23, 2021

FOR USE IN NEWS PROGRAMMES. NO USE IN OLYMPIC TORCH-RELAY FOCUSED PROGRAMMING. MUST NOT BE USED IN ADVERTISING OR ANY FORM OF COMMERCIAL CONTENT, OR IN CONNECTION WITH PROMOTION OF ANY BRAND, PRODUCT OR SERVICE, UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED BY THE IOC.MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".

EDITORIAL USE GUIDELINES

OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT (OTRC), AND ANY NEWS PROGRAMME CONTAINING OTRC, MUST NOT BE USED, MARKETED OR PROMOTED IN A WAY THAT SUGGESTS, CREATES OR IMPLIES:

A) ANY OFFICIAL OR COMMERCIAL ASSOCIATION WITH THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT WHERE NO SUCH ASSOCIATION ACTUALLY EXISTS;

OR

B) THAT NON-RHBS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THEIR CHANNELS, SERVICES, NEWS PROGRAMMES AND OTHER PROGRAMMES, ARE RECOMMENDED, APPROVED OR ENDORSED BY THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT.

BROADCAST AND EXHIBIT SPONSORSHIP OF OTRC (INCLUDING ANY SECTION OF HIGHLIGHTS WITHIN A NEWS PROGRAMME THAT CONTAINS OTRC) IS NOT PERMITTED, UNLESS THE PRIOR WRITTEN AUTHORISATION OF THE IOC IS OBTAINED.

DIGITAL: EDITORIAL USE ONLY. NO USE AFTER 0430GMT JULY 23, 2021

SIMULCAST ALLOWED - THAT IS WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE SIMULTANEOUSLY BROADCAST ON DIGITAL PLATFORMS, AND WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE AVAILABLE ON BROADCASTERS' DIGITAL PLATFORMS AS VIDEO ON DEMAND (VOD) IN THEIR ENTIRETY FOR 72 HOURS FROM THE END OF THE EVENT ONLY.

OTHER DIGITAL USE IS ALLOWED (INCLUDING ON SOCIAL MEDIA) WHEN THE VIDEO IS GIVEN EDITORIAL CONTEXT BY A WRITTEN ARTICLE, OR VOICED OR CAPTIONED AS PART OF AN ONLINE NEWS REPORT. FOR EXAMPLE, AN ONLINE NEWSPAPER ARTICLE ABOUT THE OLYMPIC TORCH RELAY THAT CONTAINS AN EMBEDDED CLIP CONTAINING OLYMPIC TORCH RELAY CONTENT.

NO STANDALONE ALLOWED, INCLUDING STAND ALONE ON SOCIAL MEDIA.MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".

DIGITAL BROADCASTERS MUST FOLLOW THE EDITORIAL USE GUIDELINES SET OUT ABOVE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

TEMAS RELACIONADOS

Reuters

ÚLTIMAS NOTICIAS

Acapulco Shore 8 capítulo 13: Jacky y Fer fueron expulsadas de la mansión

Acapulco Shore 8 capítulo 13: Jacky y Fer fueron expulsadas de la mansión

China: revelaron una millonaria trama de corrupción con el equipamiento médico en medio de la pandemia

Congresistas de EEUU pidieron a la CIDH que investigue las desapariciones forzadas en Cuba

Pidieron al presidente Joe Biden utilizar “todos los mecanismos” para lograr la liberación de los presos políticos en Nicaragua

El régimen de Nicolás Maduro mantiene 276 presos políticos en Venezuela

DEPORTES

Después de 50 años, Milwaukee Bucks se coronó campeón de la NBA

Después de 50 años, Milwaukee Bucks se coronó campeón de la NBA

Tokyo 2020: el sueño olímpico tras el debut de la selección mexicana de softbol

Copa Oro 2021: quién será el rival de México en los Cuartos de Final

La agenda completa de los Juegos Olímpicos en los dos días previos a la ceremonia inaugural: el debut de Argentina en fútbol y un Alemania-Brasil vibrante

Entre contagios y seleccionados: quiénes son los seis jugadores que no estarán con Tigres en la jornada 1

ENTRETENIMIENTO

Acapulco Shore 8 capítulo 13: Jacky y Fer fueron expulsadas de la mansión

Acapulco Shore 8 capítulo 13: Jacky y Fer fueron expulsadas de la mansión

Las últimas horas de Robin Williams antes de su muerte: la soledad, una despedida que fue un presagio y las alarmas que nadie supo escuchar

Aislinn Derbez sorprendió con “pose empoderada” en bikini

Reportan a “Mimí contigo” en la cuerda floja tras polémica entrevista

La desalmada: Livia Brito busca pareja para José Ron en Tiktok

TENDENCIAS

Por la pandemia disminuyeron los síntomas severos de intestino irritable

Por la pandemia disminuyeron los síntomas severos de intestino irritable

Desarrollan un asombroso barbijo con sensores que podría diagnosticar el COVID-19 en 90 minutos

Mal trago masculino: el 76% de los casos de cáncer atribuidos al consumo de bebidas alcohólicas afecta a los hombres

Los niños también padecen long COVID: estiman que serían alrededor del 10% de los chicos que contrajeron la enfermedad

Por qué en medio de una crisis es fundamental actuar pensando en el largo plazo