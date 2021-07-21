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ADVISORY OLYMPICS-2020/IOC-SESSION

Por
REUTERSJUL 21
20 de Julio de 2021

IOC session - hosts of 2032 Summer Olympic Games announced

Start: 21 Jul 2021 00:05 GMT

End: 21 Jul 2021 09:00 GMT

TOKYO - Day two of the 138th IOC Session in Tokyo. The World Health Organization Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus gives the keynote speech and later in the day the IOC will announce the hosts of the 2032 Summer Olympic Games with Brisbane the "preferred candidate".

SCHEDULE:

0000GMT - Day two of the 138th IOC Session in Tokyo starts

0015GMT APPROX - WHO DG Tedros Adhanom Ghebreyesus gives the keynote speech

0650GMT APPROX - process for the 2032 announcement begins

The full agenda can be found here:

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/07/EB_138thIOCSession_Programme_for_media.pdf

Restrictions:

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Source: IOC

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL WITH ENGLISH SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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