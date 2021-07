Acusan de violación al popular cantante Kris Wu

El cantante y actor Kris Wu. EFE/EPA/XU KANGPING/ Archivo

Shanghái (China), 21 jul (EFE).- El cantante y actor sino-canadiense Kris Wu, muy popular en China, ha sido acusado de violación por una estudiante que aseguró que este la forzó hace dos años, cuando ella tenía 17 años, y de haber mantenido relaciones con otras siete menores a las que habría emborrachado, informa hoy la prensa local.

Wu, de 30 años y nacido en la ciudad suroriental de Cantón, asegura que las acusaciones son "inventadas" y que ha puesto el asunto en manos de la Policía, según un comunicado emitido por su discográfica en la red social Weibo -el equivalente chino de Twitter- en la que el cantante tiene más de 50 millones de seguidores.

La estudiante e influente Du Meizhu acusó, en una entrevista con el portal de noticias local NetEase, que Wu la violó hace dos años, cuando ella tenía 17.

El cantante se defendió asegurando que solo había conocido a Du "una vez, en una reunión organizada por un amigo", a lo que agregó: "Jamás he 'obligado a mujeres a mantener relaciones sexuales'".

A pesar de esto, más de 10 marcas que patrocinaban a Wu han roto sus vínculos con él, entre las que se encuentran la plataforma de emisión de música Yunting o la compañía de productos cosméticos Kans.

El portal de noticias privado Caixin apunta que esta no es la primera vez que acusan a Wu en internet de aprovecharse sexualmente de sus seguidoras.

Ese medio asegura que la acusación a Wu vuelve a poner en el candelero al movimiento '#MeToo' en China, país en el que no arraigó en parte debido a la dificultad que plantea el sistema legal para demostrar las denuncias de acoso sexual.

El asunto ha generado opiniones encontradas en las redes. Más de 8,76 millones de usuarios han visitado ya la tendencia "Incidente Wu Yifan (nombre chino de Kris Wu)" en Weibo, con algunos apuntando que debería "largarse" de China -por poseer la nacionalidad canadiense- y otros poniendo en duda su inocencia aunque no se encontrasen pruebas para demostrar la acusación.

Por otra parte, algunos usuarios aseguran que "la historia está llena de agujeros" o que es un asunto "de dinero".