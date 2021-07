Abuelo argentino de 100 años lleva estadística manuscrita de todos los goles de Messi

Lionel Messi en una videollamada con su familia tras el triunfo de Argentina contra Brasil en la final de la Copa América, Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil, 10 julio 2021. REUTERS/Ricardo Moraes

BUENOS AIRES, 21 jul (Reuters) - No son muchas las personas en el mundo a las cuales el icono del fútbol Lionel Messi les grabó y envió un mensaje a través de un video a modo de agradecimiento, pero un abuelo argentino de 100 años puede decir que es uno de los privilegiados.

Hernán Mastrángelo tiene 100 años, es chocolatero de profesión y como pasatiempo lleva la cuenta de cada uno de los goles de Messi. Su nieto Julián publicó el registro en las redes sociales, se volvió viral y captó la atención del propio delantero del Barcelona.

"Yo quería tener (anotados) todos los goles que había tenido Messi, pensé y dije 'lo voy a hacer', lo seguí y lo seguí siempre. Siempre seguí los partidos y si yo no tenía tiempo para verlos o eso, se los enseñaba acá el nieto", dijo el centenario fan de la "Pulga" en entrevista con Reuters.

"Hay muchas cosas para decir, pero yo no las sé decir, yo no tengo esa facilidad como otras personas, yo no lo sé, soy humilde. Pero me gusta, me gusta Messi, yo soy así y siempre fue así", añadió Mastrángelo, que no se maneja ni con celulares ni con computadoras.

El rival, la fecha y la cantidad de goles forman parte del registro de más de 700 goles llevado de forma manuscrita por Hernán en unas hojas sueltas unidas por un broche y que revisa con la ayuda de una lupa.

Cuando la historia llegó a Messi en medio de la pasada Copa América ganada por Argentina, el nieto de Mastrángelo recibió un llamado de un familiar del astro para agradecer y enviarle el video.

"Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento y te deseo lo mejor", indicó el delantero en la grabación.

En su casa de Carapachay, un barrio ubicado en la periferia norte de Buenos Aires, Mastrángelo recibió con sorpresa y emoción el mensaje a través del video que le mostró su nieto.

"Yo no creo que deba haber muchos a los que (Messi) les diga eso. Por ahí aparece alguno más, o más grande".

(Reporte de Miguel Lo Bianco; Escrito por Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola/Janisse Huambachano)