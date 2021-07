8-6. Taylor conecta par de jonrones y lidera remontada y triunfo de Dodgers

El parador en corto de Los Angeles Dodgers, Chris Taylor. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 jul (EFE).- El parador en corto Chris Taylor pegó par de cuadrangulares, el bateador emergente Will Smith agregó uno, y los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás para completar remontada que les permitió ganar 8-6 a los Gigantes de San Francisco.

Taylor (13) sacó la pelota del campo en dos ocasiones, iniciando el castigo contra los Gigantes en el quinto episodio, sin compañeros en los senderos.

En la sexta entrada volvió a botar la pelota del campo con un compañero en circulación, y terminó con tres carreras remolcadas.

Smith (12) también pegó de cuatro esquinas en el noveno episodio llevando a dos corredores en los senderos.

La victoria se la acreditó el relevo Jimmie Sherfy (2-0) en una entrada.

Por los Gigantes el derrotado fue el cerrador Tyler Rogers (1-1), que no sacó ni un out, pero permitió castigo de un jonrón y tres anotaciones.