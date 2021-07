1-3. Sao Paulo elimina a Racing y espera por Universidad Católica o Palmeiras

Emiliano Rigoni (c) de Sao Paulo celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Racing Club y Sao Paulo en el esgtadio en Presidente Perón en Avellaneda (Argentina). EFE/Marcelo Endelli/Pool

Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Sao Paulo eliminó a Racing Club este martes al ganarle por 1-3 en Argentina con un doblete de Emiliano Rigoni y un tanto de Marquinhos y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con los chilenos de la Universidad Católica o el Palmeiras brasileño.

El partido de ida, jugado la semana pasada en Sao Paulo, había terminado 1-1.

Rigoni anotó el primer gol del partido a los 44 minutos, Marquinhos el segundo a los 48 y luego Marquinhos asistió a Rigoni, que volvió a convertir a los 57 minutos.

Javier Correa descontó a los 63 minutos.

Marquinhos, de 18 años, fue la figura de los brasileños en su cuarto partido con la camiseta del Sao Paulo.

A los seis minutos, el zaguero Nery Domínguez tuvo un fabuloso quite desde el suelo que le impidió a Marquinhos anotar el 0-1.

Los brasileños, obligados a anotar al menos un gol para no quedar eliminados, empujaron durante los primeros minutos y estuvieron cerca de convertir.

Los argentinos tuvieron que esforzarse al límite para evitar encajar un gol durante los primeros quince minutos.

De a poco, Racing Club logró emparejar el juego y evitar que los brasileños llegaran con claridad al área defendida por Gabriel Arias.

Sin embargo, a los 44 minutos Marquinhos recibió un paso largo y definió frente a Arias, su remate pegó en el poste y Rigoni empujó la pelota para anotar el 0-1.

Apenas comenzado el segundo tiempo, a los 48 minutos, Marquinhos volvió a filtrarse entre los zagueros rivales y puso el 0-2 con un zurdazo cruzado ante la salida de Arias.

El golpe fue de nocaut para los argentinos, que por el resultado de la ida y la ventaja que otorga el gol de visitante debían hacer tres goles y evitar que Sao Paulo volviera a marcar para pasar de ronda.

Encima, a los 57 minutos Marquinhos volvió a ganarle a los defensas de la Academia y asistió a Rigoni, que hizo el 0-3.

Correa, que había ingresado poco antes, descontó a los 63 minutos con un tiro de media distancia.

Desde entonces, el partido se jugó en el campo de Sao Paulo y si bien Racing tuvo mayormente la posesión no logró anotar el segundo.

Sao Paulo enfrentará en los cuartos de final a Universidad Católica o Palmeiras.

En la ida, los brasileños ganaron por 0-1 en Chile.

- Ficha técnica:

1. Racing Club: Gabriel Arias; Mauricio Martínez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez; Juan Cáceres (m.46, Fabricio Domínguez), Leonel Miranda (m.79, Maximiliano Lovera), Aníbal Moreno (m.53, Javier Correa), Ignacio Piatti (m.63, Matías Rojas), Eugenio Mena; Tomás Chancalay y Enzo Copetti.

Entrenador: Juan Antonio Pizzi.

3. San Pablo: Tiago Volpi; Leo, Robert Arboleda, Miranda; Igor Vinicius, Marquinhos Alencar (m.73, Reinaldo), Liziero (m.66, Rodrigo Nestor), Wellington, Gabriel Sara; Martín Benítez (m.60, Luan) y Emiliano Rigoni.

Entrenador: Hernán Crespo.

Goles: 0-1, m.44: Emiliano Rigoni. 0-2, m.48: Marquinhos. 0-3, m.57: Emiliano Rigoni. 1-3, m.63: Javier Correa.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Miranda, de Racing, y a Leo, de Sao Paulo.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final jugado en el estadio Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires.