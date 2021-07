1-0. Costa Rica gana el grupo y se enfrentará a Canadá en cuartos de final

Bryan Ruiz (i) de Costa Rica celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Oro entre las selecciones de Costa Rica y Jamaica en el estadio Exploria en Orlando (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez

Orlando (EE.UU.), 20 jul (EFE).- Un solitario gol de cabeza de Bryan Ruiz le dio a Costa Rica este martes una trabajada victoria sobre Jamaica con la que ganó el Grupo C de la Copa Oro para citarse en cuartos de final con Canadá.

El veterano capitán Ruiz apareció al minuto 53 con un buen cabezazo para darle a Costa Rica la tercera victoria en la misma cantidad de partidos en esta Copa Oro, mientras que Jamaica, que dispuso de las mejores ocasiones, no tuvo puntería y encajó una derrota que lo envía a jugar contra Estados Unidos en los cuartos de final.

El partido, que fue suspendido al minuto 2 debido a una tormenta eléctrica y se reanudó dos horas después, mostró a una selección de Costa Rica con más manejo y posesión de la pelota en el primer tiempo pero con poca profundidad y si generar ocasiones de gol.

Joel Campbell y Alonso Martínez intentaron imprimir velocidad al ataque costarricense pero lucieron muy solitarios, mientras que el veterano Bryan Ruiz no encontraba claridad ni precisión en el medio campo para conducir a su equipo.

Jamaica se sintió cómoda con el bloque ordenada para defender y saliendo rápido al ataque con Andre Gray como punta de lanza y la mejor figura de su equipo en el primer tiempo.

Gray dispuso de dos ocasiones claras en el área, pero en una remató flojo y en la otra el guardameta Leonel Moreira evitó el gol con el pie.

Apenas comenzando el segundo tiempo Gray volvió a avisar al estrellar un potente remate en el poste y dos minutos después, al 53, el veterano capitán Bryan Ruiz abrió el marcador para Costa Rica con un cabezazo certero tras un centro desde la izquierda de Ariel Lassiter.

El gol se gestó desde la presión alta y la intensidad con la que Costa Rica comenzó el segundo tiempo, muy diferente al juego pausado y horizontal que exhibió en la primera mitad.

Reaccionó Jamaica y obligó al portero Moreira a intervenir con dos atajadas ante remates de Williams Flemmings.

Al minuto 70 el portero Leonel Moreira se fue expulsado debido a que cortó con la mano, fuera del área, una oportunidad clara de gol de Jamaica.

A partir de entonces, Jamaica intensificó la presión en busca del empate con un Cory Burke que generó peligro por punta derecha y obligó al guardameta emergente Esteban Alvarado a estirarse en dos ocasiones para evitar el gol.

Costa Rica renunció al ataque en el último cuarto de hora y cerró espacios para sostener la victoria.

Con este resultado Costa Rica ganó el Grupo C con marca perfecta de tres victorias y enfrentará en cuartos de final a Canadá el próximo domingo, mientras que Jamaica se quedó con el segundo lugar y se verá las caras con Estados Unidos.

- Ficha técnica

1. Costa Rica: Leonel Moreira, Yael López (Ronald Matarrita, m.75), Giancarlo González, Óscar Duarte, Keysher Fuller; David Guzmán, Allan Cruz (Celso Borges, m.65), Bryan Ruiz (Johan Venegas, m.65); Ariel Lassiter (Jefferson Brenes, m.85), Alonso Martínez (Esteban Alvarado, m.75) y Joel Campbell.

Seleccionador: Luis Fernando Suárez.

0. Jamaica: Dillon Barnes, Adrian Mariappa, Damion Lowec, Oniel Fisher, Kemar Lawrence (Amari'i Bell, m.59); Devon Williams, Tyreek Magee, Daniel Johnson, Blair Turgott (Shamar Nicholson, m.66); Andre Gray (Cory Burke, m.66) y Junior Flemmings.

Seleccionador: Theodore Whitmore.

Árbitro: El guatemalteco Mario Escobar. Amonestó al jamaiquino Fisher y expulsó al costarricense Moreira.

Gol: 1-0, m.53: Bryan Ruiz.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C de la Copa Oro jugado en el estadio Exploria de la ciudad estadounidense de Orlando. Una tormenta eléctrica retrasó el partido durante dos horas.