Wall Street termina al alza y borra pérdidas del lunes

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza el martes luego de una pronunciada caída el lunes, un repunte alimentado sobre todo por factores técnicos.

El índice Dow Jones terminó en alza de 1,62% a 34.511,99 unidades, en tanto el tecnológico Nasdaq ganó 1,57% a 14.498,87 puntos y el S&P 500 1,52% a 4.323,06.

Para Peter Boockvar, responsable de inversiones de Bleakley Advisory Group, en ausencia de anuncios o grandes indicadores macroeconómicos, esta inflexión se debe a razones "técnicas".

Con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos brevemente por debajo de 1,13% por primera vez desde febrero, "los algoritmos reaccionaron y desataron compras" automáticas de acciones, explicó.

"Considerando los fundamentos (...) no me explico que un día estemos aterrorizados por el covid y al día siguiente no nos importe", matizó.

