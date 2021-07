(Bloomberg) -- El índice S&P 500 borró prácticamente su caída del lunes, a medida que los operadores ignoraron las preocupaciones de que el resurgimiento del coronavirus frenaría la recuperación económica. Las empresas cíclicas, que fueron golpeadas durante la liquidación, lideraron las ganancias el martes. Un indicador de empresas de baja capitalización avanzó un 3%. Para varios inversionistas, la reciente caída fue solo otra oportunidad de compra en un entorno de sólidas ganancias corporativas, estímulos gubernamentales y una política monetaria ultraexpansiva.

Estos son algunos de los principales movimientos del mercado:

Acciones

El S&P 500 subió 1,5% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 1,2%

El Dow Jones Industrial Average subió 1,6%

El índice MSCI World subió 0,9%

El Russell 2000 Index subió 3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios

El euro cayó 0,2% a US$1,1782

La libra esterlina cayó 0,3% a US$1,3631

El yen japonés cayó 0,3% a 109,84 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 1,22%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años se redujo dos puntos básicos al -0,41%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años registró pocos cambios al 0,56%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 1,5% a US$67,42 el barril

Los futuros del oro registraron pocos cambios

Nota Original:Stock Traders Buy the Dip in Best Day Since March: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com