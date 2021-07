RESUMEN-Construcción de viviendas en EEUU se acelera, pero permisos de edificación caen a mínimo de ocho meses

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 20 jul (Reuters) - La construcción de viviendas en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en junio, pero los permisos de construcción para futuros hogares cayeron a un mínimo de ocho meses, probablemente como reflejo de la indecisión causada por materiales más caros, así como por la escasez de mano de obra y de terrenos.

El informe del Departamento de Comercio del martes sugiere que la grave escasez de viviendas, que ha disparado los precios y ha provocado guerras de ofertas en todo el país, podría persistir durante un tiempo.

La demanda por casas está siendo impulsada por las bajas tasas de interés de las hipotecas y el deseo de disponer de alojamientos más espaciosos durante la pandemia del COVID-19.

Si bien los precios de la madera están bajando desde los máximos históricos, los constructores están pagando más por el acero, el hormigón y la iluminación, y están lidiando con la escasez de electrodomésticos.

"Los informes sobre retrasos de varios meses en la entrega de ventanas, calefacciones, frigoríficos y de otros artículos han aparecido en todo el país, retrasando la entrega de viviendas y obligando a constructores a limitar la actividad", dijo Matthew Speakman, economista de Zillow.

Las viviendas iniciadas aumentaron un 6,3% a una tasa anual desestacionalizada de 1,643 millones de unidades el mes pasado. Los datos de mayo se revisaron a la baja a 1,546 millones de unidades desde 1,572 millones de unidades.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que los inicios aumentaran a una tasa de 1,590 millones de unidades.

A pesar del aumento del mes pasado, los inicios se mantuvieron por debajo de la tasa de marzo de 1,737 millones de unidades, que fue el nivel más alto desde julio de 2006.

Los inicios aumentaron un 29,1% en términos interanuales en junio.

Los permisos para la construcción de viviendas futuras cayeron un 5,1% a una tasa de 1,598 millones de unidades en junio, el nivel más bajo desde octubre de 2020.

Los permisos van ahora por detrás de los inicios, lo que sugiere que la construcción de viviendas se ralentizará en los próximos meses.

