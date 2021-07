Portaltic.-La 'Hora mágica' inspira el diseño de Honor Magic3, que funcionará con el procesador Snapdragon 888 Plus

20-07-2021 Honor Magic3. La serie Honor Magic3, que se presentará a nivel global el próximo 12 de agosto, tendrá un diseño inspirado en los colores de la conocida como 'Hora mágica' y será unos de los primeros dispositivos en integrar el procesador móvil Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HONOR



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



La serie Honor Magic3, que se presentará a nivel global el próximo 12 de agosto, tendrá un diseño inspirado en los colores de la conocida como 'Hora mágica' y será unos de los primeros dispositivos en integrar el procesador móvil Snapdragon 888 Plus de Qualcomm.



Este martes se ha celebrado en la Global CEO Tech Talk un encuentro sobre el futuro de la vida inteligente y conectada en la era del 5G y la inteligencia artificial, que ha contado con la participación de George Zhao, consejero delegado de Honor Device Co y Cristiano Amon, presidente y consejero delegado de Qualcomm Incorporated, entre otros.



Amon ha anunciado en este contexto que Honor se encuentra entre los primeros fabricantes de equipos (OEM) en lanzar un 'smartphone' con Snapdragon 888 Plus. Se trata de la serie Honor Magic3, que la empresa china presentará el 12 de agosto en un evento global.



El 'chipset' Snapdragon 888 Plus, anunciado a finales de junio, mejora en más del 20 por ciento el rendimiento de la inteligencia artificial, siendo capaz de ejecutar varias redes neuronales simultáneamente, como ha explicado el directivo de Qualcomm.



Por su parte, Zhao ha compartido que Honor se ha inspirado en los colores de la 'Hora mágica' para diseñar la serie Honor Magic3. Se trata de un breve momento del día, al amanecer y al atardecer, conocido en el mundo de la fotografía y la videografía por ser el mejor para obtener determinados efectos de luz.



La compañía explica en un comunicado que en los 15 o 20 minutos previos al atardecer o después del amanecer, cuando el sol está entre -6 y -4 grados por debajo del horizonte, el cielo se ilumina en un tono azul oscuro, y cuando está entre -4 y 6 grados sobre el horizonte, adquiere una tonalidad rosa, o rosa dorado.



Estas fases de color durante la conocida como 'Hora mágica' son las que han dado nombre a los dos colores de la serie Honor Magic3, Blue Hour y Golden Hour.



SOLUCIONES PARA LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA



Zhao también ha señalado que Honor ha creado el sistema operativo HTEE (Honor Trusted Execution Environment), una plataforma operativa que proporciona protección de privacidad para el pago por móvil y el reconocimiento facial al más alto nivel.



Además, Honor mantiene la estrategia de producto '1+8+N' que iniciara Huawei, que sitúa el 'smartphone' como núcleo de la plataforma, al tiempo que desarrolla otros productos conectados para ofrecer una experiencia de usuario de primera clase para la oficina móvil, el hogar inteligente, la salud y la forma física o el entretenimiento móvil.



En el marco de esta estrategia, Honor ha creado un laboratorio deportivo conjunto con la Universidad Jiaotong de Shanghái para fomentar la innovación y potenciar su liderazgo en el ámbito del fitness, con el desarrollo de soluciones de vanguardia para la salud y el ejercicio físico.