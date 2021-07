Polonia.- Bruselas amenaza a Polonia con multas económicas si no cumple las sentencias del TUE

08-11-2018 Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA EUROPA COMISIÓN EUROPEA



BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha amenazado este martes a Polonia con sanciones económicas si persiste en su decisión de no hacer cumplir varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos fallos son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros pero cuyo poder Varsovia ha puesto en duda.



"Si no tenemos una respuesta satisfactoria de aquí al 16 de agosto no dudaremos en recurrir al Tribunal incluido para pedir sanciones económicas", ha anunciado en una rueda de prensa en Bruselas el comisario de Justicia, Didier Reynders.



Al término del Colegio de Comisarios, Reynders ha firmado una carta dirigida a las autoridades polacas para instarles a "respetar y aplicar las últimas sentencias" de la Justicia europea, entre ellas una contra la controvertida reforma de la judicatura polaca y otra que impone medidas cautelares para suspender los expedientes disciplinarios contra magistrados en Polonia.



Bruselas ha dado un plazo hasta el próximo 16 de julio al Gobierno ultraconservador polaco para corregir la situación y mostrar un "compromiso claro" de que hará cumplir las sentencias del Tribunal con sede en Luxemburgo.



El Ejecutivo comunitario insiste en que el Derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional y que las sentencias que dicta la Justicia europea son de obligado cumplimiento por los Estados miembro.



La vicepresidenta comunitaria responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha explicado en la misma rueda de prensa que han solicitado a las autoridades polacas que "confirmen que van a cumplir plenamente" con la orden del TUE del pasado 14 de julio de suspender los expedientes disciplinarios contra jueces polacos.



Jourova ha señalado que acudirá al Tribunal europeo para pedir sanciones en los dos casos, tanto si no aplica la sentencia contra la reforma de la judicatura como si no atiende a las medidas cautelares sobre la comisión disciplinaria que tiene el Tribunal Supremo.