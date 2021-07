Nieves Álvarez, ni confirma ni desmiente su ruptura sentimental

15-06-2020 Nieves Álvarez derrocha elegancia con un sencillo look. MADRID, 20 (CHANCE) Hace unos días se hacía pública la supuesta ruptura entre Nieves Álvarez y Manuel Brosseta tras un año de amor. Parece ser que, de ser cierta esta información, los motivos serían el poco tiempo que podían pasar juntos debido al nivel de trabajo que ambos tenían. Lo que no les ha permitido asentar las bases de su amor en esa relación que prometía años de felicidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hace unos días se hacía pública la supuesta ruptura entre Nieves Álvarez y Manuel Brosseta tras un año de amor. Parece ser que, de ser cierta esta información, los motivos serían el poco tiempo que podían pasar juntos debido al nivel de trabajo que ambos tenían. Lo que no les ha permitido asentar las bases de su amor en esa relación que prometía años de felicidad.



Una noticia que no ha hecho sombra a la elegancia que ha lucido la modelo en el Festival de Cine de Cannes, epicentro del glamour mundial en las últimas semanas. Allí, hemos visto a la presentadora con unos lookazos que nos han enamorado y donde ha vuelto a demostrar la elegancia que posee y el gusto exquisito que tiene para todos sus conjuntos.



Europa Press Reportajes ha hablado con la modelo y nos ha confesado que para ella es todo un orgullo poder representar a nuestro país en este Festival de Cine tan importante: "Representando a mi país". Eso sí, siempre muy discreta con su vida privada, Nieves Álvarez da la espalda a la prensa cuando le preguntan por su supuesta ruptura sentimental dejando claro que no quiere hablar de ese tema.