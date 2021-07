"Más optimista que en los últimos Juegos", dice presidente olímpico español

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró ilusionado este martes ante los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan este viernes, y se mostró "optimista" y "convencidísimo" de que los resultados deportivos serán muy positivos para su delegación.

"Hay tantas ganas de competir que la gente quiere que los Juegos comiencen ya. Cuentan las horas para ver qué día pueden competir y la verdad es que soy más optimista que los últimos Juegos", declaró Blanco en una conferencia de prensa en Tokio, tras una visita a la Villa Olímpica.

"Tenemos un gran equipo, una expedición muy numerosa con muchas posibilidades, analizando el estado de forma actual. Soy realista, pero optimista. Estoy convencidísimo de que vamos a tener grandes resultados", apuntó.

España consiguió una cosecha de 17 medallas -siete de ellas de oro- en la anterior cita de los Juegos Olímpicos de verano, en Rio de Janeiro en 2016. El récord para el país se consiguió en casa, en Barcelona-1992, con 22 medallas, 13 de ellas de oro.

Blanco prefirió no hacer una estimación numérica ni fijar un objetivo respecto a la cifra de metales a conseguir por España en Tokio.

"El número nunca lo digo. Soy muy realista y muy optimista. Creo que tenemos muchas opciones, luego la competición nos pondrá en el lugar que deba ser", estimó.

"Pero decir 17, 20 o 22 medallas... De eso no soy capaz y además no me parece serio", añadió.

El presidente del Olimpismo español destacó además que España acude a esta cita con 321 deportistas, la tercera mayor delegación de su historia, solo superada por los 421 de Barcelona-1992 y los 323 de Sídney-2000.

Entre ellos no estarán, sin embargo, dos grandes figuras que aspiraban a colgarse el oro y cuya baja supuso un golpe a las aspiraciones del país, el tenista Rafa Nadal para preservarse físicamente y la jugadora de bádminton Carolina Marín por lesión.

"Los Juegos sin Rafa y sin Carolina, para mí, no son iguales porque son deportistas que representan al deportista español a los máximos niveles", afirmó.

"La decisión de Rafa hay que aceptarla y respaldarla, por todo lo que nos ha dado. Rafa es Rafa, en España y en el mundo. En el caso de Carolina, la lesión es la cruz de todo deportista. La lesión le llega después de otro. Se ha llorado un día, ahora tiene que preparar el Mundial de diciembre. Carolina se recuperará", añadió.

- "El covid está ahí" -

Alejandro Blanco también habló de la pandemia del coronavirus y vaticinó que se producirán infecciones en los Juegos Olímpicos, donde en los últimos días hubo casos aislados de covid-19 en deportistas de varios países.

"Va a haber covid, sí, va a haber covid. En la Villa (Olímpica) hay 11.600 deportistas, en la Villa hay 30.000 personas y cuando vemos nuestro entorno familiar, de amigos y de trabajo en España, vemos que hay covid", se resignó.

"Han pasado covid deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado. Va a haber, lo importante es que no le toque a ningún deportista español y que si lo hubiera se den medidas para aislar a ese deportista y que todo el mundo pueda seguir compitiendo. Esa es la mayor verdad. No nos podemos asustar por la palabra covid, porque el covid está ahí. Pero con la cantidad de gente que hay en la Villa y que está aquí, lo normal es que alguien aparezca con covid, por muchos controles que se pongan", reconoció.

Blanco subrayó que ha visto a los deportistas españoles muy respetuosos y sensibilizados con las medidas anticovid.

"La delegación española está muy concienciada. Está muy tranquila en ese tema. Somos el Comité Olímpico Español que más ha vacunado del mundo y las Federaciones han hecho muy buen trabajo", destacó.

"Los deportistas (españoles) se cuidan, se distancian, lo están haciendo todo bien. Confiemos en que terminemos los Juegos sin que ninguno de ellos tenga covid", deseó.

