Manuel Turizo acentúa el apoyo de artistas puertorriqueños para su estrellato

Fotografía cedida por Gabo Bucheli

San Juan, 20 jul (EFE).- De cara a su primera gran presentación en Puerto Rico como solista el 8 de octubre próximo, el cantante colombiano Manuel Turizo resaltó este martes en entrevista con Efe las oportunidades que le brindaron los artistas puertorriqueños para impulsarlo a nivel internacional.

Y es que según recordó Turizo, fue el veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam quien en 2016 le abrió el camino al estrellato al colaborar en el "remix" del tema "Una lady como tú", una de las primeras canciones que grabó el intérprete colombiano y que incluyó en su primer disco, "ADN".

"Siento que la relación entre los artistas puertorriqueños y colombianos es bien fuerte. El género urbano puertorriqueño y colombiano son muy similares y siento que de esa manera es fácil de conectarlos", resaltó Turizo, de 21 años.

Esa conexión, según explicó, se debe a que los puertorriqueños y los colombianos tienen ese mismo "sentimiento del Caribe, como la fiesta y el 'perreo' (estilo de baile en el reguetón)".

"Digamos que existen diversos géneros urbanos de muchos latinos. Los chilenos, argentinos, españoles y mexicanos tienen el suyo, pero si te das cuenta, la unión no ha sido igual que nosotros con los puertorriqueños", detalló.

Según rememoró Turizo, creció escuchando los éxitos de los reguetoneros Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Tego Calderón, Tito "El Bambino" y Héctor "El Father".

Sin embargo, admitió que Wisin y Yandel fueron sus favoritos por su estilo de cantar, lucir en los videos musicales y hasta aprender palabras del regionalismo de Puerto Rico, como "zafacón" (basurero) y "bellaquear" (perverso).

"Yo me trepaba en mi cama para imitarlos en los videos", relató Turizo, quien incluyó a Wisin y Yandel, conocidos como "El dúo de la historia", en el tema "Mala costumbre" en su nuevo disco, "Dopamina".

Luego de Nicky Jam, el próximo artista que le brindó una oportunidad a Turizo, ahora con 21 años, fue Ozuna en el tema "Vaina Loca", del disco "Aura", el segundo álbum del puertorriqueño, conocido también como "El negrito de los ojos claro".

Incluso, fue para un concierto de Ozuna que Turizo visitó por primera vez a Puerto Rico.

No obstante, la lista de artistas urbanos de la isla caribeña con los cuales Turizo ha colaborado se extiende a más de una docena, que incluyen a Wisin, Yandel, Zion, Lennox, Myke Towers, Darell, Miky Woodz, Anuel AA, Rauw Alejandro, Farruko, Justin Quiles, Noriel, Jowell, Randy y Lyanno.

Estas colaboraciones, a su vez, Turizo las aprecia, por ser Puerto Rico una de las plazas más exigentes en la industria musical.

"Puerto Rico, para cualquier persona en el género urbano, es un reto que tenemos también. Y sincerándome, cuando se habla de Puerto Rico en el ambiente artístico, que lo vemos como una plaza complicada y difícil, sentir el cariño es un reto que nos hace cumplir", destacó.

Y ese mismo afecto que Turizo ha logrado obtener del público puertorriqueño lo recibirá el 8 de octubre próximo en la isla, donde cerrará su gira "Dopamina Tour", específicamente en el Coca Cola Music Hall en San Juan.

Esta presentación se dará un año y medio después de haber pospuesto la misma, debido a la pandemia de la covid-19.

"Me siento súper contento, emocionado y un poco nervioso también", admitió Turizo, natural de Montería, en la costa norte de Colombia, donde junto a su hermano, el músico, productor y compositor Julián Turizo, han creado todos sus éxitos desde 2016.

La gira "Dopamina Tour" arrancará el 10 de septiembre en Nueva York, pasando luego por distintas ciudades estadounidenses, entre ellas, Houston, Miami, Atlanta y Chicago, hasta cerrarla en Puerto Rico.

Esta gira de conciertos le debe su nombre al más reciente álbum de estudio del cantante, "Dopamina", un álbum de 13 temas que cuenta con colaboraciones de Wisin y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Quiles, Dalex, El Alfa, Will.i.am y Maluma.

Jorge J. Muñiz Ortiz