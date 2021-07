La apelación de Pablo Ibar a su cadena perpetua ya está en la Justicia

En la imagen un registro del hispano-estadounidense Pablo Ibar, en el tribunal estatal de Fort Lauderdale, en Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 20 jul (EFE).- El hispano-estadounidense Pablo Ibar, que lleva preso en EEUU desde 1994 por un triple asesinato del que se declara inocente, reclamó por medio de su abogado, Joe Nascimento, que se anule la condena a cadena perpetua que cumple desde 2019 y se celebre un nuevo juicio.

El abogado confirmó a Efe la presentación del escrito de apelación en el tribunal de apelaciones del distrito número 4 de Florida, con sede en Palm Beach (Florida), y subrayó que como pronto el recurso echará a andar "en un año".

Ibar, cuyo caso ha dado lugar a una serie de televisión y un documental, está "esperanzado" y muy interesado e informado de todo lo que atañe a la apelación, dijo el abogado.

El hispano-estadounidense, de 49 años, casado y padre de dos hijos, ha sido juzgado ya cuatro veces por las muertes de Casimir Sucharski, Marie Rogers y Sharon Anderson, ocurridas el 26 de junio de 1994 en una casa en Miramar (sureste de Florida) a manos de dos ladrones que entraron a robar.

Uno de los juicios, el segundo, apenas cuenta, pues fue cancelado a las dos semanas, recordó Nascimento.

El letrado fundamenta en trece motivos su demanda de anulación de la cadena perpetua que le fue impuesta a Ibar por un jurado en 2019.

"Cada uno de los trece motivos es lo suficientemente fuerte para que el tribunal lo tome en consideración", dijo a Efe Nascimento.

El letrado estadounidense sustenta su solicitud en las numerosas irregularidades y decisiones de absoluta parcialidad en las que, a su juicio, incurrió el juez Dennis Bailey, quien dirigió el último proceso.

Ese proceso fue posible por la anulación en 2016 por parte del Tribunal Supremo de Florida del juicio en el que en el año 2000 fue condenado a muerte por el triple asesinato.

En los 117 folios de los que consta el escrito, Joe Nascimento, que formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el juicio anterior, desgrana toda una batería de irregularidades en las que habría incidido el juez Bailey, hoy fuera de la carrera judicial tras no lograr su reelección.

Entre otras razones para apelar, Nascimento sostiene que, en determinados momentos del juicio, el tribunal de primera instancia del condado Broward "abusó de su discrecionalidad" y, en otros, se "equivocó".

Nascimento afirma que el juez "violó los derechos constitucionales" del acusado con varias de sus actuaciones, empezando por el derecho a un proceso con todas las garantías.

Además, en la apelación se critica la "conducta inapropiada" del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Ibar su "derecho constitucional a un juicio justo".

A partir de ahora, el texto de la apelación será trasladado a la Fiscalía para que, a su vez, efectúe las alegaciones que estime oportunas.

Seguidamente, la defensa dispondrá de un nuevo turno para replicar los argumentos de la acusación.

Solo entonces, el Tribunal de Apelaciones examinará los argumentos de las partes y abrirá un proceso de deliberación antes de decidir si accede o no a la apelación.

En el caso de que la apelación no prospere, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.