KIM LOAIZA 🖤 y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

KIM LOAIZA ūüĖ§ (@kimberly.loaiza) realiz√≥ en su popular cuenta de Instagram en las √ļltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf√≠as, provocaron m√°s de 7.511.960 de interacciones entre sus seguidores.

Hoy es un d√≠a muy especial para mi, hoy cumple 2 a√Īitos mi bebe, mi princesa La Ni√Īa que me convirti√≥ en madre, la √ļnica persona en mi vida que aunque no me dijera ni una palabra me hizo m√°s fuerte que nunca, t√ļ eras una cosita tan peque√Īa en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes ūü§ć eres una gran bendici√≥n en mi vida mi amor siempre estar√© agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podr√°s contar conmigo en todo momento, siempre dar√© lo mejor de mi y prometo no fallarte nunca. S I E M P R E J U N T A S ūüíě





Linduras GANAMOS ūüė≠ūüíú siempre agradecida con todos ustedes por todo lo que me apoyan los amo beb√©s. Gracias por todo @lospremiosheat ‚ú®‚ú®‚ú®





Esta es la expectativa, desliza a la derecha para ver la realidad ūü§£





KL BEB√Č ūüíú





Me operar√© el cuerpo, des√©enme suerte ūüíě

Kimberly Guadalupe Loaiza Mart√≠nez naci√≥ el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivi√≥ durante sus primeros ocho a√Īos de vida. Posteriormente, Kimberly vivi√≥ en Mazatl√°n durante 10 a√Īos y luego se aventur√≥ a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 cre√≥ su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un a√Īo despu√©s inici√≥ otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirti√≥ en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.