JJ.OO/Fútbol.- De la Fuente: "Es un orgullo disputar estos Juegos, queremos pelear por lo máximo"

20-07-2021 El seleccionador olímpico español de fútbol, Luis de la Fuente, en un entrenamiento.. El seleccionador olímpico español de fútbol, Luis de la Fuente, subrayó que es un "orgullo" poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo, en los que España debuta este jueves contra Egipto, y afirmó que intentarán pelear "por lo máximo" como lo hicieron los campeones en Barcelona'92.



"No me canso de decirlo: es un orgullo para todos poder estar aquí. Es una sensación diferente a otros torneos porque los Juegos Olímpicos son una experiencia especial. Estamos deseosos de poder vivirla y disfrutar del ambiente olímpico", dijo en rueda de prensa junto al internacional Dani Ceballos.



Acerca de la selección de Egipto, primer rival de 'la Roja' en los Juegos, señaló que comparten un grupo con un nivel muy parecido. "Todos los partidos serán muy exigentes. Tenemos ganas de demostrar el potencial que tenemos y que todo el trabajo que estamos realizando se vea en el terreno de juego", indicó.



De la Fuente se mostró satisfecho de la aclimatación de los jugadores al clima de Japón. "Va dentro de lo previsto. Hemos progresado mucho, pasamos unos días muy duros, pero creo que estamos casi perfectamente adaptados. Si antes decía que tenía ganas de sentirnos partícipes de unos Juegos, los jugadores todavía más. Les veo con esas ganas que hacen que pueden superar cualquier tipo de contratiempo. La aclimatación no será una excusa", declaró.



El técnico de los olímpicos españoles señaló que los seis jugadores que disputaron la reciente Eurocopa están "integrados totalmente". "El trabajo que están realizando es el previsto para unos jugadores que venían con una carga de trabajo importante, igual que estamos haciendo con todos. Están ya integrados en un fantástico grupo con muy buenos jugadores, amigos y grandes personas", comentó.



Asimismo, se refirió a las comparaciones con aquella selección oro en Barcelona'92. "Queremos pelear por lo máximo, como hicieron ellos. Intentaremos estar a la altura, estoy seguro que seremos capaces de llegar a nuestras expectativas y pondremos todos de nuestra parte para conseguirlo", aseguró.