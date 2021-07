22-03-2017 JJ.OO.- Samaranch Jr: "Hay que ser cautos, pero los Juegos de Tokio están ya lanzados". El español Juan Antonio Samaranch Jr, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), tiene claro que los Juegos Olímpicos de Tokio están "lanzados" y se celebrarán "sí o sí" pese a los positivos por coronavirus que están apareciendo en los días previos, una situación que les hace ser "cautos", pero que consideran los casos "muy minoritarios" en comparación con el número de personas acreditadas. EUROPA ESPAÑA DEPORTES MARTA JARA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El español Juan Antonio Samaranch Jr, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), tiene claro que los Juegos Olímpicos de Tokio están "lanzados" y se celebrarán "sí o sí" pese a los positivos por coronavirus que están apareciendo en los días previos, una situación que les hace ser "cautos", pero que consideran los casos "muy minoritarios" en comparación con el número de personas acreditadas.



"Claro que estamos atentos a todo y que hay que vivir con la evolución de la pandemia, pero en estos momentos la incidencia por los contactos cercanos o los casos en la Villa y en las delegaciones son muy minoritarios y están muy controlados. Nada hace pensar que vaya a haber una disrupción significativa sobre los Juegos", expresó Samaranch Jr en 'El Larguero' de la cadena SER, a raíz de las palabras de Toshiro Muto, CEO de Tokyo 2020, sobre la posibilidad de cancelar la cita si la situación empeora.



El dirigente no esconde que por la situación con el virus deben ser "cautos", pero que los Juegos de Tokio "están ya lanzados" y que se celebrarán "respetando todas las medidas cuantiosas, justas y necesarias". "Estamos convencidos en la seriedad de las autoridades sanitarias japonesas y en las normas que han impuesto para garantizar un gran desarrollo de los Juegos", añadió.



Además, el hijo de Juan Antonio Samaranch dejó claro que "para nada" hay catastrofismo en los organizadores. "Sí la responsabilidad de un país, las autoridades sanitarias y el COI de que los Juegos se celebren por encima de todo en un entorno de salud y seguridad por el bien de los atletas y de, sobre todo, los generosísimos anfitriones que tenemos", confesó.



"Van a empezar sí o sí el viernes y se celebrarán con toda la normalidad en condiciones extraordinarias. En el caso de que la pandemia fue bajando incluso se pueden aceptar ciertos niveles de público, pero no hay ningún escenario, ni lejos ni de cerca, en el que haya una ruptura sorbe su normal desarrollo. Estamos animados e incluso pensamos que las cosas irán mejor de lo que queremos", subrayó el catalán.



El vicepresidente del COI también recordó que son "más de 35.000 personas" las personas acreditadas y que 70 casos "en una comunidad tan amplia demuestran que las medidas están funcionando". "No tenemos ninguna sensación de que pueda ir a más", admitió.



Samaranch Jr no escondió que Tokio se ha enfrentado a "unos Juegos muy difíciles de organizar". "A la complejidad de unos Juegos normales se añade el aplazarlos un año con decenas de miles de contratos que hay que cambiar y el celebrarlos dentro de unos protocolos de prevención, seguimiento y protección del Covid. Nuestros anfitriones se van a merecer mucho el haber organizado los Juegos más difíciles de la historia y estamos convencidos de que lo harán con un éxito extraordinario", recalcó.



En este sentido, aunque el aplazamiento le ha costado "mucho dinero" al COI, el directivo español cree que eso "da igual". "El Movimiento Olímpico debe pelear hasta el último aliento por los atletas y había que darles la oportunidad de competir y que puedan inspirar al resto de la sociedad", sentenció.