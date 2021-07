Izquierdista Pedro Castillo proclamado como presidente electo de Perú

Agrega tuit de embajada de EEUU, reacción de Venezuela y declaraciones de Castillo ///Lima, 20 Jul 2021 (AFP) - El maestro de escuela izquierdista Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú, tras seis semanas en vilo luego del reñido balotaje del 6 de junio y denuncias de fraude de su rival derechista, Keiko Fujimori."Proclamo presidente de la república a don José Pedro Castillo Terrones", dijo en una breve ceremonia virtual el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, luego de que este órgano terminara de resolver numerosas impugnaciones y apelaciones de Fujimori."En nombre de mi familia quiero saludar a las autoridades electorales [...], saludar también a los partidos políticos que hemos participado en esta fiesta democrática", dijo Castillo, de 51 años, tras la proclamación ante cientos de partidarios congregados en la sede de su partido Perú Libre en Lima.Cuatro años después de salir del anonimato al liderar una huelga del magisterio, Castillo debe tomar en nueve días las riendas del país, aunque, con su partido como primera minoría en un Congreso fraccionado, deberá buscar acuerdos para acabar con la inestabilidad de los últimos cinco años."Traigo el corazón abierto para cada uno de ustedes, acá en este pecho no hay rencor", dijo, en alusión a los duros ataques de sus adversarios.Además, tendió la mano hacia su rival. "Invoco a la señora Keiko Fujimori [...] para sacar adelante el país", apuntó. - Saludo de embajada de EEUU - La embajada de Estados Unidos en Lima dijo que esperaba fortalecer los lazos con el gobierno de Castillo y felicitó a los peruanos por el cierre del proceso electoral."Valoramos nuestros lazos profundos y esperamos fortalecerlos con el presidente electo Pedro Castillo luego de su toma de posesión", indicó la legación norteamericana en un tuit.De su lado, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la "inobjetable" elección de Castillo y se mostró deseoso de "desarrollar una relación bilateral de cooperación integral", según una nota de la cancillería.El escrutinio actualizado del 100% de las actas hecho por el órgano electoral (ONPE) dio el triunfo a Castillo con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Fujimori, quien venía denunciado un supuesto "fraude", sin aportar pruebas concluyentes, a pesar de que los observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea afirmaron que la votación fue limpia.Castillo obtuvo 44.263 votos más que su adversaria, según las cifras finales.El anuncio del JNE desató de inmediato un carnaval entre los cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en apoyo a Castillo frente a la sede de ese cuerpo electoral en el centro de Lima."Por fin tenemos presidente", dijo a la AFP Rosa Huamán, una ama de casa de 27 años del distrito limeño de Ate, mientras la multitud coreaba "sí se pudo".Tras un quinquenio de convulsiones políticas que llevaron a Perú a tener tres presidentes en cinco días en noviembre de 2020, el país vivía bajo tensión desde el balotaje debido a la demora en conocerse oficialmente al vencedor.Centenares de militares retirados realizaron mitines, algunos exhibiendo sables, para rechazar el supuesto "fraude" y pedir que las Fuerzas Armadas impidieran que Castillo llegara al poder. - "Nada que ver" con Venezuela - Fujimori, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero al no ganar la presidencia, había presentado numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del vencedor, mientras sus partidarios exigían en las calles anular el balotaje y convocar a nuevas elecciones.Sin embargo, pocas horas antes de la proclamación, la dirigente anunció que reconocería los resultados, y de esta manera su tercera derrota en un balotaje presidencial."Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender", dijo en rueda de prensa."Hago un llamado a los peruanos a no rendirnos y poner en práctica una defensa democrática" ante el gobierno de Castillo, expresó Fujimori, quien acusa al nuevo presidente de ser "comunista", lo que él ha negado.Además, el principal asesor económico de Castillo, Pedro Francke, aseguró a la AFP que su programa no tiene "nada que ver con la propuesta de Venezuela".El nuevo mandatario debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia.La tardanza en la proclamación -que usualmente se hacía unas cuatro semanas antes de la juramentación- obligará a hacer un acelerado proceso de traspaso del mando en los ministerios y otras reparticiones públicas.Castillo recibirá un país duramente golpeado por el covid-19: Perú acumula casi dos millones de contagios y casi 200.000 muertos. Tras ajustar las cifras, el 31 de mayo, pasó a ser el país con mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia: 592 decesos por cada 100.000 habitantes.fj/rsr -------------------------------------------------------------