Israel niega estar frenando extradición a México de exjefe de caso Ayotzinapa

Fotografía de archivo fechada el 27 de enero de 2015 del jefe de la agencia de investigación de la ProcuradurÍa General de la República (PGR) Tomás Zerón, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 19 jul (EFE).- El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó este lunes que el Gobierno israelí obstaculice la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa y hoy prófugo en aquel país.

Tal se refirió específicamente a un artículo publicado hace unos días por el medio estadounidense The New York Times, en el que se aseguraba que un conflicto diplomático entre México e Israel estaría beneficiando a Zerón.

"Con referencia al artículo publicado en el New York Times (17.7) 'Tomas Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel' quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos", indicó el diplomático en su cuenta oficial de Twitter.

El medio estadounidense publicó el pasado jueves un texto en el que citaba a un funcionario israelí, de quien no reveló su nombre, quien aseguró que el conflicto diplomático no está relacionado con Tomás Zerón.

El informante, según el diario, aseguró que este conflicto giraba en torno a la postura que tomó el Gobierno mexicano al apoyar las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre posibles crímenes de guerra en el conflicto Israel-Palestina, como la muerte de manifestantes palestinos en 2018 y de civiles en Gaza.

El supuesto funcionario dijo que este "castigo" era parte de las medidas implementadas desde la gestión del ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (2009- junio 2021), que consiste en penalizar diplomáticamente a los países que se opongan a las políticas de su Gobierno.

Al respecto, Tal insistió que Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición.

"Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí", zanjó.

Además, dijo, el objeto del diálogo entre las autoridades competentes israelíes y mexicanas es asegurar que la petición de extradición "sea debidamente ingresada y considerada".

"Absolutamente no existe ningún retraso en este asunto de parte de lado israelí", concluyó.

México lleva meses trabajando en la extradición desde Israel de Tomás Zerón.

El proceso ha sido lento porque México no tiene tratado de extradición con Israel, pero las autoridades mexicanas esperan que se termine cumpliendo porque Ayotzinapa se trata de un caso grave de violación a los derechos humanos.

Según la desacreditada versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en la localiad de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los incineró en un basurero.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", ha sido cuestionado por los familiares y expertos independientes, que han señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar y han apuntado a la participación de militares y policías federales en el caso.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares por el caso.