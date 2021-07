Honduras quiere mantener su progresión y lograr su primer metal en fútbol

Honduras, cuarto en Rio-2016, se ilusiona con mantener su progresión ascendente en el fútbol olímpico y lograr así su primera medalla en Tokio-2020, en su quinto intento por alcanzarlo desde su estreno absoluto en Sídney-2000.

Ya en Londres-2012 había pisado los cuartos de final, edición en la que superó la fase inicial por primera vez en su historia y luego se quedó sin el metal al perder en el duelo por el tercer puesto con Nigeria. Ahora el objetivo es lograr su primera presea, bajo la dirección técnica del uruguayo Miguel Falero.

"Podemos aspirar a mejorar aquello, pero no atarnos a resultados anteriores, porque no son ni los mismos jugadores, ni el mismo entrenador, ni el mismo torneo", comentó el timonel charrúa.

Pero llegar a cuartos de final para la Bicolor no suena a quimera, ya que está encuadrada en un grupo B que promete choques de diferentes estilos y a priori muy parejos. La ‘H’ se jugará gran parte de sus chances de avanzar desde el debut frente a Rumania, para luego intentar confirmar su pase ante Nueva Zelanda y Corea del Sur.

- Atención con Corea del Sur -

"Me ilusiona el grupo de trabajo y nada nos impide soñar porque no sabemos qué pasará. Los rivales son muy difíciles, habrá mucha competitividad, habrá mucha categoría. No vamos a ir a golear a Rumanía, hay que ir partido a partido, tenemos un grupo compacto", indicó el DT charrúa, quien señaló a Corea del Sur como "una potencia" de la que no tiene que fiarse nadie de la afición.

Falero ha confiado en una plantilla que milita prácticamente en su totalidad en la liga local, pero se apoyará en los refuerzos mayores de Brayan Velásquez Moya, de 27 años, delantero del Desportivo Primeiro de Agosto de Angola, y Jorge Renán Benguche, de 25 años, delantero del Boavista de Portugal, quienes tendrán la misión de agregar experiencia a los chicos catrachos en Tokio-2020.

gv/psr