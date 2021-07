Gloria Camila, tranquila ante el segundo documental de Rocío Carrasco

03-03-2020 Gloria Camila ha desmentido enfadada las polémicas declaraciones de Michu en una revista EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Toda la familia Mohedano está esperado que empiece otoño para poder ver la segunda parte del documental que ha protagonizado Rocío Carrasco y en el que ya ha avisado que va a hablar de todos y cada uno de ellos. Hay quién no para de pensar en ello y otros, que están deseando que llegue esta emisión para saber, de una vez por todos, por qué la hija de 'La más Grande' no tiene relación con su familia.



Hemos hablado con Gloria Camila y lo cierto es que nos ha transmitido una tranquilidad inmensa. Ya sabemos que la hija de Ortega Cano se mete pocas veces en las polémicas, pero en este caso ha querido dejar claro ante las cámaras de Europa Press Reportajes que le es indiferente lo que vaya a decir su hermana y que, por supuesto, no tiene miedo: "¿Miedo? No tengo miedo".



La hija de Ortega Cano no quiere pronunciarse acerca de los conflictos familiares que Rocío Carrasco tiene con cada uno de los miembros de su familia, eso sí, tememos el día en el que se hable del torero ya que según están afirmando en los platós, se van a exponer muchas cosas inimaginables.



En lo que sí que ha querido dar su opinión Gloria Camila es en el parecido, del que tanto se está hablando estos días, entre Rocío Flores y Rocío Carrasco: "Hombre es que si es su madre... algo se tendrá que parecer". Y sin más, la reportera de 'Volverte a ver' ha zanjado los rumores y nos ha dejado claro que no tiene miedo de lo que pueda decir su hermana.