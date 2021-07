Fútbol.- Cifu no seguirá en el Elche la próxima temporada: "Me voy con la pena de dejar mi casa"

20-07-2021 Cifuentes no seguirá en el Elche CF en la temporada 2021-22.. El jugador, que tenía un año más de contrato, cierra su segunda etapa en el club blanquiverde COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE DEPORTES ELCHE CF



ELCHE (ALICANTE), 20 (EUROPA PRESS)



El defensa Miguel Ángel Garrido Cifuentes 'Cifu' ha terminado su segunda etapa en el Elche CF y no jugará en el club blanquiverde en el curso 2021-22 a pesar de tener aún un año más de contrato, informó la entidad ilicitana en su Twitter oficial.



Cifu llegó al Elche, equipo en el que se formó en las categorías inferiores, en el mercado invernal de la pasada temporada 2020-21 procedente del Málaga y logró la permanencia con el equipo de Fran Escribá en LaLiga Santander.



En una carta publicada en sus redes sociales, el futbolista nacido en Zújar (Granada), pero afincado en Elche desde su infancia agradeció la oportunidad que le brindó el club 'de su tierra' para regresar a la élite del fútbol español.



"Muchas gracias por este tiempo, cumplir el sueño de un niño y tener la suerte de defender la camiseta de tu ciudad en la élite. Siempre intenté dar lo mejor de mi en lo profesional y lo personal, cada minuto que he representado al Elche. Me voy con la pena de dejar mi casa, pero el orgullo de poder defender este escudo", indicó.



Asimismo, el ya exjugador del equipo ilicitano dio las gracias a la afición. "Gracias de corazón franjiverdes, un trocito de mi corazón se queda con vosotros. ¡Mucho Elche siempre!", concluyó.



Con la marcha de Cifu, Escribá tan solo dispone del internacional colombiano Helibelton Palacios en la posición de lateral derecho. La del granadino ya es la décima baja del Elche respecto a la plantilla de la temporada pasada, tras las de los cedidos Mojica y Gazzaniga, y las de Dani Calvo, Mfulu, Ramón Folch, Barragán, Víctor Rodríguez, Rigoni y el retirado Nino.