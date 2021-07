Florida Funders cubre una ronda de financiación de eMerge Americas

En la imagen un registro del alcalde de Miami, Francis Suárez. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 20 jul (EFE).- La plataforma eMerge Americas, que organiza anualmente un foro en Miami que hace de "puente" entre Estados Unidos y América Latina para todo lo que se refiere a tecnología e innovación, anunció este martes que recibió una ronda de inversión de Florida Funders por una cuantía no especificada.

Como consecuencia de esa inversión, Mark Blumenthal, socio general de Florida Funders, un híbrido de un fondo de capital de riesgo y una red de inversores ángeles, asumirá un cargo directivo en la junta de eMerge Americas.

Lo mismo hará el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien está empeñado en hacer de la ciudad del sureste de Florida un polo tecnológico.

Como resultado de su asociación, eMerge Americas y Florida Funders organizarán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre el foro La Casa, un evento presencial de inversores y fundadores de empresas emergentes en Miami, según se indicó en un comunicado.

El evento precederá a la conferencia mundial tecnológica anual de eMerge Americas, programada del 18 al 19 de abril de 2022. Será la primera que se celebre desde 2019, pues la pandemia de covid-19 obligó a cancelar las de 2020 y 2021.

La Junta Directiva de eMerge Americas está compuesta a partir de ahora por Manny Medina, fundador y presidente ejecutivo; Marc Blumenthal, socio general de Florida Funders; Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami; Felice Gorordo, director ejecutivo, y Melissa Medina, cofundadora y presidente, que seguirán dirigiendo eMerge Americas junto a Diane Vidoni, directora de operaciones.

"No podríamos pensar en mejores socios que estén alineados con nuestra visión y entusiasmo para acelerar la innovación en todo el estado", dijo Medina.

Blumenthal consideró que la asociación con eMerge Americas era un "paso natural" dado que ambas tienen "una misión compartida" que es "hacer crecer los ecosistemas tecnológicos e innovadores en Miami y en todo el estado."

"eMerge Americas ha sentado las bases para que la ciudad de Miami se convierta en un bastión del espíritu empresarial, la tecnología y la innovación durante más de una década, y no podría sentirme más honrado de unirme a la Junta Directiva", dijo Suárez.