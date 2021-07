Flamengo busca un empate ante Defensa y Justicia para clasificarse a cuartos

Gabriel Barbosa Almeida, delantero del Flamengo. EFE/ Antonio Lacerda/POOL/Archivo

Río de Janeiro, 20 jul (EFE).- El Flamengo brasileño buscará este miércoles una victoria o empate ante el Defensa y Justicia argentino para clasificarse a cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol, en el que será el primer partido con público en esta edición del torneo continental.

El equipo de Río de Janeiro llega con ventaja tras vencer el partido de ida de octavos de final en Buenos Aires por 1-0, por lo que un empate sería suficiente para avanzar a la siguiente fase de la Libertadores.

El "Mengao" disputará el encuentro con la moral alta tras golear durante la última jornada de liga al Bahía por 5-0 con un triplete del delantero Gabriel Barbosa "Gabigol", quien ya es el segundo mayor artillero del equipo en la historia del Campeonato Brasileño.

Las estadísticas también juegan a favor del conjunto carioca. El Flamengo no pierde en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde se disputará el encuentro, desde hace más de cinco años, concretamente desde junio de 2016, cuando sufrió una derrota por 2-1.

Además, el duelo tendrá el aliciente de contar con público, concretamente con un 25 % del aforo del estadio, lo que representa 18.000 espectadores.

No obstante, solo podrán comparecer al encuentro las personas vacunadas con la pauta completa desde hace como mínimo 15 días y que además presenten el test PCR negativo.

De cara al encuentro, el técnico Renato Gaúcho, que debutó en el partido de ida de octavos frente al Defensa y Justicia, podría tener a su disposición al menos tres refuerzos en el equipo titular.

El delantero Bruno Henrique y el zaguero Rodrigo Caio, que estaban lesionados, y el volante Thiago Maia, quien fue reserva ante el Bahía, se reincorporaron al entrenamiento realizado el lunes.

El Defensa y Justicia argentino, por su parte, contará con la baja del defensa titular Juan Gabriel Rodríguez, quien no viajó con el plantel tras sufrir una lesión en el hombro derecho en el encuentro de la Liga Profesional ante el Huracán, en el que perdió por 2-1.

- Alineaciones probables:

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Thiago Maia y Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Arrascaeta y Everton Ribeiro; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa "Gabigol".

Entrenador: Renato Gaúcho.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Franco Paredes, Adonis Frías, Tomás Cardona y Alexis Soto; Raúl Loaiza y Tomás Escalante o Braian Rivero; Carlos Rotondi, Walter Bou y Gabriel Hachen o Lucas Barrios.

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: el chileno Roberto Tabar.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT).

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia.