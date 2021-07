Esposas de opositores nicaragüenses lideran protesta por "presos políticos"

En la imagen, el aspirante a la presidencia de Nicaragua Felix Maradiaga. EFE/Jorge Torres/Archivo

Washington, 19 jul (EFE).- Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los aspirantes presidenciales nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, lideraron este lunes en Washington una protesta para exigir la liberación de los "presos políticos" en su país.

La manifestación, que coincidió con el 42 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, congregó alrededor de 30 personas en la famosa rotonda Dupont Circle de la capital estadounidense, que marcharon hasta la delegación diplomática de Nicaragua en Washington.

En una breve intervención, Valle, esposa de Félix Madariaga, detenido desde el pasado 8 de junio, agradeció a la diáspora por ser una "voz muy fuerte" para exigir, a nombre de los nicaragüenses, la libertad de su país y la de los “presos políticos”.

"Hoy se cumplen 41 días de que no hemos podido verle, de que no hemos podido saber cómo está", dijo sobre su esposo Valle, quien desde hacer tres años vive en Miami (EE.UU.) junto a la hija de ambos.

Por su parte, Cárdenas, cuyo esposo Juan Sebastián Chamorro también fue detenido el 8 de junio abogó por la libertad "de Nicaragua en general".

"Nicaragua es una cárcel y todos somos prisioneros", afirmó Cárdenas, al recordar sus últimos tres años en el país centroamericano.

Maradiaga, un académico y activista, se convirtió en el tercer aspirante a la Presidencia de Nicaragua detenido después de comparecer ante la Fiscalía bajo la acusación, según las autoridades, de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos".

Ese mismo día en la noche Chamorro García, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue arrestado durante un allanamiento a su residencia acusado del mismo delito que Madariaga.

Roy Molina, de la Alianza Democrática Nicaragüense, dijo a Efe que la protesta es una respuesta además a la celebración del 42 aniversario de la revolución sandinista.

"Nosotros hacemos la contra, porque no hay revolución hoy y no hay celebración", afirmó el activista, quien mencionó que su país tiene ya más de 100.000 exiliados en Costa Rica y España además de 136 "presos políticos".

Durante la jornada Valle y Cárdenas se entrevistaron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El funcionario interamericano exigió en su cuenta de Twitter la "inmediata liberación" de Madariaga y Chamorro, "así como de los demás presos políticos de Nicaragua, cuyos derechos humanos -dijo- han sido violados".