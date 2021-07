España.- VOX recurrirá la Ley de Memoria Democrática por ser "un atropello a las libertades"

20-07-2021 El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha visitado Zaragoza este martes, 20 de julio. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA POLÍTICA



ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes, 20 de julio, en Zaragoza, que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros, y la derogará por ser "un atropello a las libertades", junto con la de memoria histórica, en cuanto los españoles les den la confianza suficiente para ello.



El portavoz de VOX en el Congreso ha afirmado en Zaragoza que "la historia debe ser para los historiadores y no nos gusta que haya un Gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar", y le parece inadmisible que "se amenace con sanciones a todas las personas que tengan una idea diferente".



Espinosa de los Monteros ha señalado que "el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad de todos españoles ante la ley, sin discriminar por razón de su sexo, de su raza o de su credo", y ha añadido que "también deberían respetarse las diversidad en el ámbito ideológico, no hay por qué estar de acuerdo en todo".



El portavoz de VOX ha considerado que lo que se pretende con la recién aprobada ley "es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión distinta de la historia". En este sentido, ha declarado el rechazo de su formación a "la Ley de Memoria Histórica que introdujo el Partido Socialista y que el Partido Popular consolidó al no derogarla".



"Si la ley de memoria histórica del PSOE consolidada por el PP era grave, esta ley de memoria democrática es un paso más allá. Un atropello a las libertades", ha incidido.



La nueva normativa es, ha relatado, "un paso más allá, con la creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, definiendo odio como todo aquello que no concuerde con el consenso 'progre'".



Para Espinosa de los Monteros, se trata de "un atropello a las libertades de todos los españoles, a la libertad de cátedra de los profesores universitarios y los docentes en los institutos, e impide que escritores, pensadores o filósofos puedan opinar libremente sobre estos episodios".



"En VOX siempre hemos defendido que la historia de España tiene sus sombras, como toda nación, pero está llena de luces", ha referido Espinos de los Monteros, quien ha criticado al Gobierno que, a su juicio, "quiere ir borrando la identidad española, como todos esos globalistas que pretenden imponer una agenda única".



El portavoz de VOX en el Congreso se ha mostrado favorable a reabrir las fosas comunes de la Guerra Civil, "pero las de los dos bandos, para que todos los españoles puedan enterrar a sus familiares donde elijan".



En este sentido, ha alentado a mirar hacia adelante y ha postulado que "no queremos que los españoles tengan que estar juzgando a sus abuelos, no se puede estar constantemente reabriendo heridas del pasado".



Preguntado por las recientes declaraciones de Ignacio Camuñas, exministro de UCD y que fue vicepresidente de VOX, en las que ha negado que en 1936 se produjese un golpe de Estado, Espinosa de los Monteros ha respondido que "las interpretaciones de la historia son libres y se puede estar en desacuerdo", y ha hecho hincapié en que lo que le resultaría grave y preocupante es "que eso se pueda considerar delito de odio".